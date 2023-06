Kahovkan patotuhon vapauttamat vedet kuljettavat mukanaan miinoja ja muita räjähteitä Dneprjokea pitkin kohti Mustaa­merta.

Hersonissa viime viikolla tuhotun Kahovkan padon vapauttamat vesimassat ovat ukrainalais­viran­omaisten mukaan laskemassa monin paikoin.

Vedet ovat kuitenkin kuljettaneet mukanaan romua, miinoja ja räjähteitä sekä muita ympäristölle haitallisia aineita.

Ukrainan sisäministeriö kuvaili uutiskanava CNN:n mukaan ekosidin eli luonnon­tuhonnan vaikutusten olevan ”kammottavia”. Mustan­meren rannikko on muuttumassa ministeriön mukaan ”kaatopaikaksi ja eläinten hautaus­maaksi.”

Tulvavesien alta on Hersonin alueen kuvernöörin Oleksandr Prokudinin mukaan evakuoitu yli 2 700 ihmistä. Vedenpinta on hänen mukaansa laskenut sunnuntaihin mennessä 26 senttiä Ukrainan hallitsemilla alueilla.

Ukrainan sisäministeriön mukaan Ukrainan hallitsemilla alueilla on edelleen kateissa 35 ihmistä, joista seitsemän on lapsia. Kuolleita on tähän mennessä varmistettu viisi.

Alueen ihmisiä on ohjeistettu juomaan vain pullotettua vettä, minkä lisäksi uiminen ja kalastaminen on kielletty. Prokudinin mukaan alueen vesistä on mitattu yli kymmen­kertainen määrä haitallisia aineita hyväksyttyihin tasoihin verrattuna.

YK:n alipääsihteeri Martin Griffiths kertoi uutistoimisto AP:lle, että jopa noin 700 000 ihmistä on juomaveden tarpeessa padon tuhoutumisen jälkeen.

Hän myös varoitti, että hedelmällisen viljelymaan ja kansain­välisesti merkittävän vilja-aitan tuhoutuminen tulee johtamaan ruuan hintojen nousuun, pienempiin vienti­määriin ja ruuan määrän vähentymiseen, mikä vaikuttaa miljooniin ihmisiin.

”Totuus on, että alamme vasta tajuamaan teon vaikutuksien suuruutta.”

YK on onnistunut Griffithsin mukaan tavoittamaan 30 000 ihmistä Ukrainan hallitsemilla tulva-alueilla. Venäjä ei ole päästänyt YK:ta miehittämilleen alueille. Järjestön kerrotaan kuitenkin käyvän aktiivisesti keskusteluja Venäjän hallinnon kanssa asiasta.