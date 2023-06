Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että ”vapaaehtoisten erillisosastojen” tulee allekirjoittaa sopimus ministeriön kanssa heinäkuuhun mennessä.

Venäjän puolustusministeriö on vaatinut palkka-armeija Wagneria allekirjoittamaan sopimuksen ministeriön kanssa. Vaatimus on nähty puolustusministeriön yrityksenä saada Wagner sen hallinnan alle.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on vastannut sopimusvaatimukseen kieltävästi ja jälleen kritisoinut Venäjän puolustusministeriä.

Asiasta kertoivat viikonloppuna esimerkiksi uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti Reutersin mukaan lauantaina, että kaikkien ”vapaaehtoisten erillisosastojen” tulee allekirjoittaa sopimus ministeriön kanssa 1. heinäkuuta mennessä.

Perusteena vaatimukselle oli Venäjän armeijan ja ”erillisosastojen” tehokkuuden parantaminen. Sopimuksen väitettiin antavan osastoille ”tarpeellisen oikeudellisen aseman” ja luovan ”yhteisiä toimintatapoja”.

Wagneria ei vaatimuksessa nimetty suoraan, mutta ministeriö on viitannut siihen aiemmassakin tiedotuksessaan ”vapaaehtoisena erillisosastona”.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu puolustusministeriön johdon kokouksessa Moskovassa 24. toukokuuta.

Venäläismedia raportoi Reutersin mukaan vaatimuksen olevan Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun yritys saada palkka-armeija kumartamaan itseään.

Prigožin vastasi vaatimukseen sunnuntaina ja nosti niin ikään esille aiemminkin kritisoimansa Šoigun.

”Wagner ei tule allekirjoittamaan mitään sopimuksia Šoigun kanssa”, Prigožin sanoi Reutersin mukaan.

Prigožin totesi myös, ettei määräys koske Wagneria. Palkka-armeijan johtajan mukaan Wagner palvelee kyllä täysin Venäjän intressejä, mutta sen tehokas komento kärsisi Šoigun komennon alaisuudessa.

”Šoigu ei pysty johtamaan sotilaskokoonpanoja kunnolla”, Prigožin totesi Reutersin mukaan.

Prigožin arvelee, että Venäjän puolustusministeriö voi käyttää sopimuksen torjumista perusteena jättää Wagner varustamatta.

”Tämän määräyksen jälkeen saattaa käydä niin, että he eivät anna meille aseita tai ammuksia. ”, Prigožin sanoi Reutersin mukaan.

Samalla Wagnerin johtaja totesi, että Venäjän puolustusministeriö kiirehtii Wagnerin luokse aseiden ja ammusten kanssa sitten, kun tilanne pahenee.

Prigožin seisoi Wagnerin joukkojen edessä Bahmutissa Wagneriin kytköksissä olevan Concord-yhtiön 20. toukokuussa julkaisemalla videolla.

Prigožin on jo pitkään kritisoinut Venäjän puolustushallintoa, jonka hän näkee johtavan hyökkäystä Ukrainassa huonosti. Samalla hän on korostanut Wagnerin merkitystä Ukrainan sodassa.

Šoigun ja pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin lisäksi Prigožinin on tulkittu osoittavan kritiikkiä myös presidentti Vladimir Putinille.

Wagnerilla on ollut Ukrainassa merkittävä rooli esimerkiksi Bahmutin taisteluissa. Prigožinin suurista puheista huolimatta Wagneria on arvioitu myös ”laastariksi”, jota Venäjän asevoimat on tarvinnut paikkaamaan lyhytaikaisia heikkouksiaan.

Ukrainassa sotii Venäjän puolella myös muita yksityisiä turvallisuusyrityksiä, joita Venäjän puolustusministeriön määräys koskee.

Viime aikoina jännitteet Wagnerin ja Venäjän armeijan kanssa ovat kiihtyneet. Kesäkuun alussa Wagnerin palkkasoturit vangitsivat Venäjän armeijan everstiluutnantin.

Toukokuun alussa taas rintamalta palanneen Wagner-sotilaan lausunnot herättivät huolta siitä, että Wagner voisi aiheuttaa levottomuuksia myös Moskovassa.

Toukokuun lopussa Prigožin torjui sotabloggaajan väitteet vallankaappauksen suunnittelemisesta.