Kuvaa tuhotuista vaunuista jaettiin venäläisillä sotaa seuraavilla Telegram-kanavalla. HS:n faktantarkistajan mukaan jaettu kuva vaikuttaa aidolta.

Venäjän joukot näyttävät tuhonneen kolme suomalaista Leopard-panssarivaunua Ukrainassa. Kuvaa tuhotuista vaunuista jaettiin venäläisillä sotaa seuraavilla Telegram-kanavalla.

Suomen Ukrainalle antamat Leopardit ovat raivauspanssarivaunuja, joihin on asennettu miina-aura. Sen vuoksi vaunut voi tunnistaa kuvasta suomalaisiksi.

Suomi antoi tänä vuonna Ukrainalle kaikki kuusi Leopard 2R -raivausvaunuaan. Puolustusvoimien mukaan vaunut olivat olleet Suomessa vähällä käytöllä, sillä niillä toimiminen joka puolella Suomessa talvioloissa oli vaikeaa.

HS:n faktantarkistaja John Helin sanoo, että esimerkiksi Sotilasilmiantaja-nimisen Telegram-kanavan jakama kuva vaikuttaa aidolta.

Telegram-kanavan viestissä väitetään kuvan olevan Zaporižžjan alueelta. Myös sijainti vaikuttaa Helinin mukaan pitävän paikkansa.

Telegram kuvaa tuhoutuneista Leopard-raivauspanssarivaunuista Ukrainassa.

Ukrainan vastahyökkäys näyttäisi alkaneen toden teolla. Leopardien näkyminen taisteluissa on selkeä merkki siitä, että Ukrainan odotettu vastahyökkäys on alkanut, sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö viime viikolla.

Käihkön mukaan tiedossa on, että Ukrainalla on yhteensä yhdeksän länsimaiden varustamaa ja kouluttamaa prikaatia, joissa osassa on ollut käytössä Leopardeja.

Ukrainan pidemmän tähtäimen tavoitteena on Käihkön mukaan päästä vaikuttamaan Krimille ja Kertsinsalmen siltaan, mikä muuttaisi koko sodan tilannetta merkittävästi.

Hän muistutti viime viikon haastattelussa, että vasta­hyökkäyksen mahdollisia tuloksia joudutaan todennäköisesti odottamaan vielä pitkään, viikkoja tai jopa kuukausia.