Raportin kirjoittajien mukaan naisten oikeuksia heikentävät normit heikentävät myös koko yhteiskunnan kehitystä.

YK:n kehitysohjelman UNDP:n maanantaina julkaisemasta raportista käy ilmi, että suurella osalla maailman ihmisistä on sukupuolittuneita ennakkoluuloja ja asenteita. Aiheesta kertovat ainakin uutistoimistot AFP ja Reuters.

YK:n kehitysohjelma tarkasteli raportissaan sukupuolten sosiaalisia normeja. Raportin tiedot on kerätty vuosina 2010–2014 ja 2017–2022 alueelta, joka kattaa 85 prosenttia maailman väestöstä.

Raportti kertoo sukupuolittuneiden ennakkoluulojen olevan ”laajalle levinneitä miesten ja naisten keskuudessa, mikä viittaa siihen, että ne ovat juurtuneet syvälle ja vaikuttavat miehiin ja naisiin samankaltaisesti”.

Raportin mukaan erityisesti naisiin kohdistuvissa ennakkoasenteissa ei ole tapahtunut muutosta viimeisen vuosikymmenen aikana me toon kaltaisista yhteiskunnallisista liikkeistä huolimatta.

Raportin löydökset osoittavat, että lähes yhdeksällä kymmenestä miehestä ja naisesta on perustavanlaatuisia ennakkoasenteita naisia kohtaan.

Tällaisiin ennakkoasenteisiin kuuluu esimeriksi käsitys, jonka mukaan miehet olisivat naisia parempia poliittisia johtajia. Raportin mukaan näin ajattelee lähes puolet maailman väestöstä.

Samoin tutkimuksessa selvisi, että vain 27 prosenttia ihmisistä uskoo, että on demokratian kannalta välttämätöntä, että naisilla on samat oikeudet kuin miehillä. 25 prosenttia ihmisistä puolestaan ajattelee, että miehellä on oikeus pahoinpidellä vaimoaan.

Raportin kirjoittajien mukaan tällaiset ennakkoluulot vaikuttavat merkittävästi naisten elämään. Tämä ilmenee esimerkiksi naisten oikeuksien heikentymisenä eri osissa maailmaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa vastustavien liikkeiden nousuna.

”Naisten oikeuksia heikentävät sosiaaliset normit ovat haitallisia myös yhteiskunnalle laajemmin ja ne haittaavat inhimillisen kehityksen laajenemista”, yksi raportin kirjoittajista Pedro Conceição sanoi lausunnossaan.

”Kaikki hyötyvät naisten vapaudesta ja mahdollisuudesta toimia yhteiskunnassa”, Conceição täydensi.

Raportti myös osoitti, että vaikka naiset ovat koulutetumpia kuin koskaan ja monissa maissa myös miehiä koulutetumpia, taloudellisesti naiset ovat edelleen miehiä heikommassa asemassa.

Ennakkoasenteet ilmenevät myös siinä, että naiset ovat aliedustettuna johtotehtävissä.

Raportissa korostetaan, että maiden hallituksilla on ratkaiseva rooli sosiaalisten sukupuolinormien muuttamisessa.

Käytännön keinoiksi raportti esittää esimerkiksi vanhempainvapaiden hyväksymistä, mikä on muuttanut käsityksiä hoivatyön jakautumisesta, sekä työmarkkinauudistuksia, jotka voivat johtaa työelämään liittyvien sukupuolittuneiden käsitysten muuttumiseen.

”Meidän on muutettava sukupuoliin liitettyjä ennakkoasenteita ja sosiaalisia normeja, mutta lopulta tavoitteena on muuttaa valtasuhteita naisten ja miesten, ihmisten välillä”, kehitysohjelman asiantuntija Aroa Santiago tiivisti Reutersille.