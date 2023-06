Ukrainan vastahyökkäys on edennyt tahmeasti, mutta tiedot ovat vielä epävarmoja ja tilanne elää, kertoo HS:n faktan­tarkistaja John Helin. Kartat näyttävät Ukrainan viime päivien etenemisen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti sunnuntaina kauan odotetun uutisen: Ukrainan vastahyökkäys on käynnissä.

Ukrainan joukot ovat edenneet Itä-Ukrainan Donetskin ja Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueilla, kertoi myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Odotukset hyökkäyksen suhteen ovat korkealla, mutta helppoa tai nopeaa eteneminen ei maanantaina päivällä saatavilla olevan tiedon mukaan ole ollut.

”Meno on ollut aika tervaista eikä etenemistä juuri ole tullut”, arvioi HS:n faktantarkistaja ja Ukrainan sotatilanne­karttaa päivittävä John Helin.

Tilanne elää jatkuvasti ja saatavilla oleva tieto on epävarmaa.

Helinin mukaan Ukrainan joukot kuitenkin vaikuttaisivat toistaiseksi edenneen Donetskin rintamalla enintään noin 8–9 kilometriä ja Zaporižžjan rintamalla vain vähän.

Myös ISW huomauttaa, että vaikka Ukraina on edennyt vastahyökkäyksessään, on vielä ennenaikaista puhua läpimurrosta.

Maanantaina Ukrainan asevoimat kertoi Reutersin mukaan, että raskaat taistelut jatkuvat etulinjassa.

Kartta kertoo rintamalinjan viime päivien kehityksen maanantaiaamuun asti.

Zaporižžjan ja Hersonin rintamilla ei merkittäviä muutoksia

Ukrainan joukot ovat edenneet Zaporižžjan alueella sijaitsevan Orihivin kaupungin lounaispuolella, ISW kertoo venäläislähteidensä pohjalta.

Helinin mukaan Zaporižžjan rintamalinjassa Orihivista etelään muutoksia on kuitenkin melko vähän. Ukrainan vastahyökkäys alueella alkoi varsinaisesti keskiviikkona, hän kertoo.

Hersonin rintamalla Ukrainan etenemistä vaikeuttaa viikko sitten murtunut Kahovkan pato, joka sijaitsee Venäjän hallitsemalla alueella. Ukrainan mukaan Venäjä räjäytti padon, Venäjä puolestaan syyttää Ukrainaa.

Sunnuntaina Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar kertoi Telegramissa, että Venäjä on siirtämässä taistelukykyisimpiä joukkojaan Hersonista Bahmutin ja Zaporižžjan suuntaan. Varapuolustusministerin mukaan tämä viittaisi siihen, että Venäjä räjäytti Kahovkan padon lyhentääkseen puolustuslinjojaan Hersonin alueella.

Maljarin mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet eteläisessä Ukrainassa vähintään 300 metrin ja pisimmillään 1,5 kilometrin verran.

Voittojakin Ukrainalla on Zaporižžjan rintamalla, tosin vielä suhteellisen pieniä.

Ukrainan väitetään saaneen haltuunsa Lobkoven kylän.

”Se on ainoa merkittävä muutos tällä [Zaporižžjan] alueella tämän vastahyökkäyksen aikana”, Helin kertoo.

”Lobkoven lisäksi muut kylät eivät ole tietääkseni vaihtaneet käsiä.”

Voittojen rinnalla kulkee myös tappioita. Juuri tältä rintamalta ovat peräisin isoimmat uutiset kolmesta suomalaisesta Leopard-panssarivaunusta, jotka Venäjän joukkojen väitetään tuhonneen, Helin kertoo.

Suomen Ukrainalle antamat Leopardit ovat raivaus­panssarivaunuja. Niihin on asennettu miina-aura, josta vaunut voi tunnistaa kuvasta suomalaisiksi.

”Tervaista on ja 47. prikaati on todennäköisesti ottanut tappioita ainakin kaluston osalta. Nämä Leopard 2R:t ovat todennäköisesti juuri 47. prikaatin kalustoa ja tulleet tappioiksi, koska miinakentistä olisi vähän pakko päästä läpi”, Helin sanoo.

”Mutta kolme samassa pellossa herättää kysymyksiä.”

Donetskin rintamalla Ukraina edennyt useita kilometrejä

Paikallistetun kuvamateriaalin ja venäläislähteiden mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin useita kyliä Donetskissa Velyka Novosilkan taajaman etelä-, lounais- ja kaakkoispuolilla, ISW kertoo.

Helinin mukaan Ukrainan ilmoittamat aluevapautukset näyttävät ”aika lailla” pitävän paikkansa. Ukrainan hallussa näyttäisivät olevan Levadne, Neskutšne, Storoževe ja Blahodatne. Makarivkan kylän tilanne on kuitenkin epävarma.

Storoževen kylän vapauttamisesta Ukraina ilmoitti maanantaina. Se on neljäs Ukrainan takaisin valtaama kylä noin viikon kestäneen vastahyökkäyksen aikana.

Helin kertoo, että tällä alueella Ukraina on edennyt parhaimmillaan noin kahdeksan kilometriä Kermentšykiin asti viime torstaista alkaen.

”Ainakin venäläisten tietojen mukaan”, Helin tarkentaa.

Tälläkään rintamalla tiedot eivät ole täysin varmoja, mutta eteneminen on ollut etelärintamaa rivakampaa. Neljän kylän takaisin­valtaus on Ukrainan suurin eteneminen viimeisten seitsemän kuukauden aikana.

”Täälläkin Ukrainan 37. merijalkaväkiprikaati olisi ottanut melko kovia kalustotappioita. Sama pätee mahdollisesti yhteen toiseen ukrainalaiseen prikaatiin. Ukraina on tuonut alueelle vanhempia jo taistelussa olleita yksiköitä eli 68. ja 35. prikaatin”, Helin kertoo.

Samaan aikaan Ukraina on jatkanut hyökkäyksiä Venäjän hallussa olevan Bahmutin kaupungin pohjoisilla ja eteläisillä sivustoilla.

”Tämä on kyllä se kauan odotettu vastahyökkäys, mutta Ukrainan on vielä mahdollista siirtää painopistesuuntaa, sillä reservissä on tarpeeksi joukkoja”, Helin summaa.