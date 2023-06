Vilnan huippukokouksessa Nato-johtajien hyväksyttävänä on tuhansia sivuja asiakirjoja, joilla sotilasliiton puolustusta käännetään kohti kylmästä sodasta muistuttavaa asentoa. Haasteita riittää, ja käänne vie aikaa.

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena sotilasliitto Nato on tekemässä perinpohjaista muutosta puolustukseensa. Uudistuksen on määrä ottaa askelia jälleen, kun liittolaismaat kokoontuvat Vilnan huippukokoukseen heinäkuussa.

Vilnassa Nato-johtajien hyväksyttävänä on virkamieslähteiden mukaan arviolta tuhansia sivuja sotilaallisia asiakirjoja siitä, miten Nato on vahvistanut ja vahvistaa pelotettaan ja puolustustaan.

Valmistelevia linjauksia on määrä tehdä tällä viikolla torstaina ja perjantaina, kun Nato-maiden puolustusministerit ovat koolla Brysselissä.

Taustalla on merkittävä murros ensi vuonna 75 vuotta täyttävän sotilasliiton historiassa: Pitkään kylmän sodan jälkeen Naton huomio oli operaatioissa esimerkiksi Afganistanissa ja Irakissa. Nyt se keskittyy puolustamaan ”jokaista tuumaa” omasta alueestaan ja varautuu siis yhä vahvemmin konfliktiin myös Euroopassa.

”Olen kuvaillut, että Nato palaa tulevaisuuteen”, sanoo yhdysvaltalaisen Center for Stategic and International Studies -ajatushautomon (CSIS) vieraileva tutkija Sean Monaghan mentaliteetin muutoksesta Natossa.

Naton taustaoletukset koskien Venäjän uhkaa näyttävät nyt hyvin samanlaisilta kuin ne näyttivät kylmän sodan aikana, hän sanoo.

Nato-maiden johtajat huippukokouksessa Madridissa kesäkuussa 2022.

Kyse ei ole äkkikäännöksestä juuri Vilnassa.

Muutos alkoi vähittäin Krimin vuoden 2014 valtauksen jälkeen. Venäjän hyökkäyssodan kestettyä jo yli vuoden se etenee nyt kovaa vauhtia.

Yksi käännekohta oli viime kesän huippukokous Madridissa.

Kokouksessa hyväksytyssä uudessa Naton strategiassa Venäjä nimettiin liittokunnan merkittävimmäksi uhaksi terrorismin ohella. Vielä edellisessä strategiassa Venäjä nähtiin Naton kumppanina.

Samalla tehtiin konkreettisia uusia linjauksia, kuten päätös vahvistaa Naton itäisiin jäsenmaihin viime vuosina sijoitettuja taisteluosastoja prikaatin kokoon tarpeen mukaan. Prikaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä noin 3000–5000 sotilasta. Materiaalia sovittiin sijoitettavan maihin ennalta vahvistuksia varten. Joukkojen komentorakenteita sovittiin parannettavan.

Tällä hetkellä kahdeksaan taisteluosastoon sijoitettujen joukkojen koko on yhteensä noin 10 000, kun se vuonna 2021 oli noin 5 000, Natosta laskettiin vastikään Washington Postille.

Nato esitteli Madridissa myös muun muassa uuden joukkorakenteen, jossa aiempaa suurempi osa liittolaisten joukoista olisi nopean toiminnan valmiudessa.

Pääsihteeri Jens Stoltenberg puhui liittokunnan ”suurimmasta kollektiivisen pelotteen ja puolustuksen uudistuksesta sitten kylmän sodan”.

Vilnassa ja sitä ennen Nato-maat tarkastelevat nyt Madridin päätösten edistymistä ja vievät muutoksia eteenpäin.

Käsiteltävänä on paketti, jossa muun muassa Naton alueellisia puolustussuunnitelmia on muokattu yhä kattavammiksi ja yksityiskohtaisemmiksi. Niitä on myös tarkoitus liittää nykyistä vahvemmin maiden kansallisiin suunnitelmiin.

”Ne [suunnitelmat] tarjoavat paljon tarkemmat vaatimuksen sen suhteen, mitä tarvitaan auttamaan asevoimiemme muutoksessa. Joten liittolaiset tietävät tarkalleen, mitä joukkoja ja kyvykkyyksiä tarvitaan, mukaan lukien sen, minne ja miten niitä sijoitetaan”, Stoltenberg kuvaili toukokuussa.

Lisäksi esimerkiksi uutta joukkorakennetta on työstetty eteenpäin.

Myös liittokunnan komentorakenteita on tarkoitus päivittää ja vahvistaa nykyisiä tarpeita tukemaan.

Muutokset ovat tarpeellisia siksikin, että Natolla on uusi jäsen, Suomi, ja yli 1 300 kilometriä uutta itärajaa Venäjän kanssa. Ruotsinkin toivotaan pääsevän jäseneksi Vilnaan mennessä.

Varsinkin Venäjän rajalla sijaitsevissa Baltian maissa alueellisten puolustussuunnitelmien päivitykset ovat herättäneet keskustelua.

Nato on aiemmin luottanut alueella niin sanottuun ”ansalankamalliin”, jossa pelotteena on ollut suhteellisen pienet etujoukot.

Läsnäolon kasvattamisen myötä Nato on halunnut nyt viestiä, että liittolaiset puolustavat koko Naton aluetta yhä vahvemmin ensi hetkestä saakka.

Ennen Madridin viime vuoden Nato-huippukokousta Viron pääministeri Kaja Kallas nostatti ison keskustelun, kun hän kuvaili Financial Times -lehden haastattelussa, että Naton senhetkisillä suunnitelmilla Viro tulisi sotatilanteessa pyyhkäistyksi pois maailmankartalta.

Tänä keväänä ennen Vilnaa sävy on ollut toinen.

"Verrattuna tilanteeseen viime vuonna ennen Nato-kokousta tilanne on hyvin erilainen”, Kallas sanoi toukokuussa Viron yleisradion ERR:n mukaan.

Uusien suunnitelmien valossa liittolaiset olisivat läsnä Virossa ensimmäisestä tarpeellisesta sekunnista alkaen, Kallas sanoi.

Tutkija Tony Lawrence Viron kansainvälisestä puolustus- ja turvallisuustutkimuksen keskuksesta ICDS:stä tulkitsee, että alueellisten suunnitelmien päivityksiin ollaankin Baltian maissa verraten tyytyväisiä.

Hänen mukaansa tärkeää uusissa suunnitelmissa on se, että ne sitovat Naton operatiivisen suunnittelun Naton puolustussuunniteluun aiempaa vahvemmin siten, että tiettyjä sotilaallisia kykyjä nimetään operatiivisten suunnitelmien tueksi.

”Näin on paljon enemmän luottamusta siihen, että ne [suunnitelmat] voidaan toteuttaa”, Lawrence sanoo.

Naton taisteluosaston brittisotilaita Viron Tapassa maaliskuussa 2022.

Puolustuksen iso käänne Nato-maissa ei kuitenkaan tapahdu helposti tai nopeasti.

Niin Nato-johtajien kommenteissa, taustakeskusteluissa kuin tutkija-arvioissakin suurimpina haasteina pidetään resurssien, siis niin rahan, materiaalin kuin henkilöstönkin puutetta.

Euroopan asevoimat käännettiin kylmän sodan jälkeen monin paikoin asentoon, jossa ne keskittyivät operaatioihin ulkomailla. Nato-maat tukeutuivat Yhdysvaltojen panostuksiin.

”Aukkoja on, mitä tulee laajamittaiseen taistelemiseen. Aukkoja on joka puolella Eurooppaa. Niitä täytetään, mutta se on hidas prosessi”, sanoo tutkija Sean Monaghan.

Hän arvioi, että eurooppalaisten asevoimien kuntoon saattaminen vaatii vuosikymmenen ajan pitkäjänteisiä investointeja ja henkilöstön koulutusta.

Monaghan viittaa yhtenä havainnollistavana esimerkkinä keskusteluun Naton taisteluosastojen kasvattamista prikaatin kokoon.

Madridin päätösasiakirjassa muotoiltiin, että liittolaiset ovat sitoutuneet lähettämään itäisiin jäsenmaihin lisää taisteluvalmiita joukkoja ”siellä missä ja kun niitä tarvitaan”.

Muotoilu jättää tulkinnan varaa siitä, milloin on tarve.

Ainakin Saksalla ja Liettualla on ollut eri näkemyksiä siitä, pitäisikö sotilaiden olla pysyvästi tai lähes pysyvästi paikalla vai olla väljemmin lähetettävissä ja harjoitella paikalla, kuten Saksa on toistaiseksi katsonut.

”Eurooppalaisissa asevoimissa ei ole tarpeeksi henkilöstöä puolustamaan Eurooppaa ensimmäisestä minuutista alkaen ja sen näkee keskusteluissa Naton taisteluosastojen kasvattamisesta prikaatin kokoon. Kyse on vain joistakin tuhansista sotilaista siellä täällä. Kylmän sodan aikana meillä oli lukuisia divisioonia Länsi-Saksassa”, Monaghan muistuttaa.

Monaghan arvioi, että se, ettei edistystä Nato-maiden puolustuksen vahvistamisessa ole vielä tapahtunut enempää, saattaa johtua esimerkiksi erilaisista näkemyksistä sen suhteen, minkälaisen uhkan Venäjä todellisuudessa aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Näin siis ajatellen että se on menettänyt paljon joukkojaan ja kalustoaan Ukrainassa.

Monaghanin mielestä olisi kuitenkin hyvä varautua siihen, että Venäjällä on kyky rakentaa sotavoimansa uudelleen kuntoon viiden vuoden kuluessa. Sen puolustusteollisuus on verraten kestävä, hän sanoo.

”Euroopalla on nyt tämä viiden vuoden ikkuna tai ehkä hiukan enemmän aikaa rakentaa uudelleen omat asevoimansa, lisätä sotilaallisia investointeja ja koordinoida hankintoja sekä toteuttaa Naton uusi eteen työnnetyn puolustuksen politiikka.”

”Euroopalla on nyt ikkuna, ja sen pitäisi ottaa se vakavasti”, hän sanoo.

Madridissa julkistetussa uudessa Naton joukkorakenteessa jopa 300 000 sotilaan visioitiin olevan tulevaisuudessa nopean toiminnan valmiudessa aiemman noin 40 000:n sijaan. 800 000 sotilaan pitäisi olla hieman pidemmällä aikavälillä käytettävissä.

Madridissa kerrotut luvut yllättivät monet suuruudellaan. Mallin realistisuutta epäiltiin.

Tutkija Monaghan odottaa, että Vilnassa kuultaisiin, kuinka paljon joukkoja maat ovat jo osoittaneet rakenteisiin. Jollei Nato kerro 300 000:ta sotilaasta niin vaikkapa jonkinlaisesta alusta, kuten sadastatuhannesta sotilaasta.

Myös Suomi ilmoittaa joukkoja uuteen rakenteeseen.

“Tämä on eräänlainen aikainen testi Naton uskottavuudelle: Jos se ilmoittaa eteen työnnetyn puolustuksen strategiasta, sen on tuotettava tavara”, Monaghan sanoo.

Tutkija Lawrence muistuttaa, että valmius kalustoineen, harjoitteluineen ja henkilöstöineen maksaa paljon. Kyse on haasteesta Natolle, hän sanoo.

Tunnistettuja haasteita on myös esimerkiksi logistiikassa. Siis siinä, että joukot ja materiaali saataisiin liikkumaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

”Monien vuosikymmenien ajan olemme lyöneet laimin suuremman luokan logistiikan, joka liittyy kollektiiviseen puolustukseen ja laajamittaisempiin konflikteihin, koska sellaista konfliktia ei ollut näkyvissä ja toimimme alueemme ulkopuolisissa operaatioissa”, kuvaili Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer puhuessaan tiedotustilaisuudessa toukokuussa.

Käänne ei ole kevyt eikä se tapahdu yhdessä yössä, Bauer sanoi.

”Tämä vaatii infrastruktuuri-investointeja. Tämä vaatii investointeja logistisiin kyvykkyyksiin, joita meillä ei enää ole [...] vaunuja kiskoille tai kuorma-autoja – kaikkea, mitä tarvitaan laajamittaisessa sodassa. Joten se vie aikaa”, Bauer sanoi.

Samalla myös sodankäynti ja siihen liittyvä teknologia ovat kehittyneet. Se on paitsi haaste, myös etu.

Ero aiempaan on esimerkiksi, että satelliittien ja tiedustelutiedon ansiosta kriisien kehittyminen nähdään helpommin ennalta. Tähän viittasi kenraaliluutnantti ja varaesikuntapäällikkö Hubert Cottereau Naton strategisen tason operaatioesikunnasta (SHAPE) hiljattain Reutersin haastattelussa.

"Ukrainan osalta meillä oli kaikki merkit melko etukäteen”, hän sanoi.

Näkyvyys vaikuttaa yhtenä syynä myös siihen, kuinka tarpeellisena joukkomäärien välitöntä kasvattamista Naton itäisissä jäsenmaissa pidetään.

”Jos venäläiset kokoavat joukkoja rajalle, se hermostuttaa meitä, jos me kokoamme joukkoja rajalle, se hermostuttaa heitä”, Cottereau varoitti Reutersin mukaan.

Mitä puolustuksen resursseihin tulee, on Vilnassa määrä siunata myös uusi puolustusmäärärahojen tavoite Nato-maille.

Nykyinen tavoite on vuodelta 2014. Sen mukaan maiden olisi sijoitettava puolustukseensa kaksi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2024 mennessä.

Pitkin kevättä osassa jäsenmaista, erityisesti idässä, on ollut toiveita siitä, että tavoitetta nostettaisiin, vaikkapa 2,5 prosenttiin. Nykyiseenkin tavoitteeseen ylsi viime vuonna kuitenkin vain seitsemän maata. Tavoitteen nosto tuskin on siis realistista.

Vilnan kokouksen alla odotuksena onkin ollut uusi muotoilu, jossa kaksi prosenttia ei olisi tavoitetaso vaan minimi ja lähtötaso.

Kysymys on, voivatko Naton kunnianhimoiset suunnitelmat toteutua, jos maat eivät saavuta kahden prosentin tasoa.

Sotilaskomitean puheenjohtaja Bauer totesi hiljattain, että mikäli maat tarvitsevat enemmän aikaa tai niillä on liian vähän rahaa, vaikuttaa se ideaalitilanteeseen pääsemiseen.

Tutkija Monaghan muistuttaa samalla, että monet maat ovat nyt jo tehneet suunnitelmia kahteen prosenttiin yltämisestä ja jotkin maat, kuten Puola käyttävät jo huomattavasti enemmän.

”Suunta on olemassa, mutta nämä asiat vievät aikaa.”