Yhdysvaltain presidentti Joe Biden joutui lykkäämään maanantaista tapaamista Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa tiistaiksi terveyssyistä.

Bidenin lääkärin mukaan presidentin hampaaseen tehdään juurihoito Valkoisessa talossa.

Bidenin ja Stoltenbergin oli tapaamisessa määrä keskustella Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, minkä jälkeen oli määrä järjestää edustustilaisuus.

Bidenin lääkäri Kevin C. O'Connor kertoi lausunnossa, että Bidenilla on ollut ”lisääntynyttä epämukavuutta” oikeanpuoleisessa alahampaassa, jota on aiemmin hoidettu osittain. Juurihoito on tällä kertaa tarkoitus saattaa loppuun, lääkäri kertoi.

Valkoisen talon mukaan Bidenille ei tehdä nukutusta, joten hän pystyy hoitamaan tehtäviään eikä niitä tarvitse siirtää varapresidentti Kamala Harrisille.

Vaikka lääkärin lausunnon perusteella kyseessä on vain pieni toimenpide, huomiota herätti se, että asiasta kerrottiin ja ilmeisesti myös päätettiin viime hetkellä.

Bidenin tapaaminen yliopisto­urheilijoiden kanssa peruttiin viime hetkellä. Varapresidentti Harris osallistui tapaamiseen Bidenin sijasta eikä maininnut Bidenin poissaoloa lainkaan.

80-vuotiaan Bidenin terveydentilasta on keskusteltu paljon, koska hän asettuu ehdolle jälleen ensi vuoden presidentinvaaleissa Yhdysvalloissa.

O'Connorin mukaan Bidenin hammas alkoi vaivata ensimmäisen kerran sunnuntaina, minkä jälkeen Walter Reedin sairaalasta Valkoiseen taloon kutsuttu hoitotiimi tutki sen.

Hampaista otettiin röntgenkuvia ja juurihoito todettiin tarpeelliseksi. Tämän jälkeen juurihoidon ensimmäinen vaihe tehtiin valmiiksi, ja jatkohoidon päätettiin tapahtuvan lähiaikoina. Lääkärin mukaan ensimmäisestä toimenpiteestä ei seurannut komplikaatioita.