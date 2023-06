Venäjän puolustusministeriö ilmoitti lauantaina, että kaikkien vapaaehtoisten taistelijoiden on allekirjoitettava sotilassopimukset Venäjän puolustusministeriön kanssa 1. heinäkuuta mennessä.

Venäjän puolustusministeriö vaikuttaa yrittävän saada palkka-armeija Wagnerin hallintaansa, jotta keskitetympi komentoketju ja sotatarpeiden jakeluketju auttaisi torjumaan Ukrainan vastahyökkäystä, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) maanantain päivittäiskatsauksessaan.

Samalla puolustusministeriö yrittänee ISW:n mukaan rajoittaa Wagnerin vaikutusvaltaisen perustajan Jevgeni Prigožinin liikkumavaraa.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti lauantaina, että kaikkien vapaaehtoisten taistelijoiden on allekirjoitettava sotilassopimukset Venäjän puolustusministeriön kanssa 1. heinäkuuta mennessä. Prigožin on vakuuttanut yksityisarmeijansa boikotoivan määräystä.

”Wagner ei tule allekirjoittamaan mitään sopimuksia [Sergei] Šoigun kanssa”, Prigožin sanoi Reutersin mukaan sunnuntaina.

Aiemmin määräyksestä raportoi muun muassa BBC.

ISW viittaa Wagneriin kytkeytyvään sotabloggaajaan, jonka mukaan määräys mahdollistaisi Wagnerin kaltaisten vapaaehtoisryhmien purkamisen ja ammusten, muiden sotatarpeiden ja sairaanhoidon epäämisen niiltä, jotka eivät allekirjoita sotilassopimusta.

Toiset laajalti seuratut sotabloggaajat ovat ihmetelleet määräyksen ajankohtaa Ukrainan vastahyökkäyksen keskellä.

ISW huomauttaa, että Venäjä pakotti samankaltaisesti ruotuun Donetskin ja Luhanskin niin sanottujen kansantasavaltojen asejoukot tammi-helmikuussa ennen Venäjän talvista hyökkäysvaihetta.