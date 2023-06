Venäjän hallinto ja media pysyvät vaitonaisina Belgorodin alueelle tehdyistä iskuista, jotka ovat tappaneet ainakin 12 siviiliä ja pakottaneet kymmenet tuhannet pois kodeistaan.

Kymmenettuhannet venäläiset siviilit Belgorodin alueella ovat joutuneet pakenemaan hallintonsa aloittamaa sotaa, kun Ukrainan joukot ovat tehneet iskuja Venäjän maaperälle. Iskuissa on kuollut ainakin 12 siviiliä.

Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times ja uutistoimisto Reuters.

Esimerkiksi aivan Venäjän ja Ukrainan virallisen rajan kupeessa sijaitseva kaupunki Šebekino on muuttunut ”aavekaupungiksi”. The New York Times kertoo, että suurin piirtein 40 000 asukkaasta jäljellä on enää noin tuhat. He elävät kehnoissa oloissa iskuissa tuhoutuneiden rakennusten raunioiden keskellä.

Aiemmin Belgorodin alue on lehden mukaan tunnettu ”pikku-Sveitsinä”.

Tykin ammus kadulla Šebekinon kaupungissa Belgorodin alueella 31. toukokuuta.

Suuri osa Šebekinon ja muiden sen kaltaisten kaupunkien asukkaista ovat paenneet alueen suurimpaan kaupunkiin Belgorodiin mukanaan vain vähän tai ei lainkaan henkilökohtaista omaisuutta.

Belgorodissa heidät majoitetaan väliaikaisesti esimerkiksi liikuntasaleihin perustettuihin pakolaiskeskuksiin. Sieltä ihmisiä ohjataan eteenpäin jopa satojen kilometrien päässä sijaitseviin kaupunkeihin, eräs pakolaiskeskuksen vapaaehtoistyöntekijä kertoo The New York Timesin mukaan.

Paikalliset viranomaiset ovat tarjonneet sotaa pakeneville avuksi noin 50 000 ruplaa, eli noin 550 euroa. Summa on herättänyt suuttumusta pakolaisten keskuudessa.

Šebekinon kaupungista paenneita venäläisiä siviilejä Belgorodin kaupunkiin perustetussa väliaikaisessa pakolaiskeskuksessa 1. kesäkuuta.

Ukraina on kieltänyt tehneensä iskuja Venäjän maaperälle. Se väittää, että iskujen takana ovat Ukrainalle sympaattiset venäläiset vapaaehtoissotilaat.

Myös Venäjän hallinto ja media ovat jättäneet raja-alueillaan tapahtuvat iskut vähälle huomiolle. Hiljaisuuden tarkoitus vaikuttaa olevan paniikin välttäminen Venäjän sisällä. Venäjä kutsuu hyökkäyssotaansa Ukrainaan ”sotilaalliseksi erityisoperaatioksi”.

Tuhosta ja kuolonuhreista huolimatta, suurin osa Belgorodin alueen siviileistä tukee edelleen Venäjän hallintoa, presidentti Vladimir Putinia sekä hänen aloittamaansa ”erityisoperaatiota”.

Iskuista ja tuhosta johtuvat vähäiset soraäänet eivät kohdistu niinkään Putiniin tai sotaan itsessään, vaan kykenemättömiksi koettuihin sotilasjohtajiin.

”Toivon, että joukkomme eivät päästä fasisteja tänne. Niin kauan kun meillä on Putin, kukaan ei voi vallata Venäjää. Kunhan hän vain voisi hoitaa kenraalit ruotuun”, eräs Šebekinoon jäänyt 65-vuotias venäläinen kertoi The New York Timesille.

Belgorodin kaupungissa on myös Ukrainan puolelta rajaa tulleita venäläiseksi itsensä kokevia siviilejä. He pakenivat viime vuoden syksyllä Ukrainan joukkojen tekemää vastahyökkäystä Venäjän maaperälle.

”Heillä on heidän totuutensa ja meillä meidän. Mutta meidän totuutemme voittaa. Uskomme herra Putiniin, joka sanoi voiton kuuluvan meille”, Belgorodin kaupungin pakolaiskeskuksessa majoittuva 62-vuotias sanoi The New York Timesille.