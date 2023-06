Venäjä katsoo Saksaa ja sanoo: Donner­wetter he osaavat sen, saksalais­kenraali intoilee suur­harjoituksen keskellä

Naton historian suurin ilmaharjoitus on käynnissä Saksassa.

Berliini

Aikakauden muutos, Zeitenwende, niin luonnehti Saksan liitokansleri Olaf Scholz neljä päivää sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa.

Saksan on pitänyt muuttua ja muuttaa ajatteluaan vastaamaan sodan todellisuutta pitkältä takamatkalta. Sen puolustuskyky ei ole ollut kunnossa, toisin kuin esimerkiksi Suomen, sillä se ei ollut valmistautunut sotaan Euroopassa vaan säästänyt puolustusmenojaan vuosikausia.

Keskiviikkona Saksan hallitus julkisti ensimmäistä kertaa kansallisen turvallisuuden strategiansa.

Siinä Saksa nimeää Venäjän euroatlanttisen alueen suurimmaksi turvallisuusuhaksi, mutta myös luonnonkatastrofit, pandemiat ja muut yhteiskunnan haavoittuvuudet on huomioitu. Asevoimansa Saksa lupaa laittaa kuntoon.

Strategiassa on 76 sivua, ja sen kantava ajatus on, että yhteiskunnan eri sektoreiden täytyy toimia yhteen turvallisuuden varmistamiseksi. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta näin ei ole Saksassa tähän asti ollut.

Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner, ulkoministeri Annalena Baerbock, liittokansleri Olaf Scholz, puolustusministeri Boris Pistorius ja sisäministeri Nancy Faeser esittelivät keskiviikkona Saksan kansallisen turvallisuuden strategian.

Saksa on tiettävästi ollut strategian valmistelussa kiinnostunut Suomen kokonaisturvallisuuden (comprehensive security) varautumismallista, joka on ollut Suomen kansallisen turvallisuuden perusta jo kauan. Suomalainen väestönsuojajärjestelmä on ollut Suomessa vierailleiden saksalaistoimittajien ihastuksen aihe kuluneen vuoden ajan.

”Se tarkoittaa sitä, että Kiina ei vakoile viestittelyäsi ja että voit käydä aamuisin suihkussa, josta tulee puhdasta ja lämmintä vettä”, ulkoministeri Annalena Baerbock kuvasi uutta mallia.

Samaan aikaan, juhannusaattoon asti, Saksassa on käynnissä Naton historian suurin ilmaharjoitus Euroopassa.

Saksan ilmavoimien johdolla käytävässä Air Defender 2023 -harjoituksessa on 10 000 osallistujaa 25 maasta. Yhdysvalloista mukana on sata lentokonetta, Suomikin osallistuu harjoitukseen neljän Hornetin voimin Pohjois-Saksan Hohnissa sijaitsevasta lentotukikohdasta käsin.

Harjoituksessa kuvitteellinen vihollinen miehittää itäisen Saksan, ja Naton viidennen artiklan mukaisesti liittouma tulee yhdessä hätiin.

Harjoitusta on valmisteltu neljä vuotta. Se ei siis liity Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa. Myös Saksan hallituksen kansallisen turvallisuuden strategia oli pantu valmisteluun ennen hyökkäyssodan alkua ja sitä seurannutta turvallisuuden järkkymistä.

Saksassa on siis tajuttu turvallisuuden puutteet jo vuosien ajan.

Sodan todellisuus tuo silti ylimääräisen jännitteen keskusteluun turvallisuudesta.

Saksan mediassa Naton ilmaharjoituksesta puhutaan usein pohtimalla, onko kyseessä provokaatio Venäjälle.

Jos harjoituksen lentomelu häiritsee, muistakaa, että se on sound of freedom – vapauden ääni, sanoi eläköitynyt Nato-kenraali Hans-Lothar Domröse tiistaina Saksan radion haastattelussa.

Kenraalin mukaan Venäjä tietenkin tarkkailee Naton harjoitusta. ”Siellä sanotaan: Donnerwetter – hitto – he osaavat sen!”

Harjoituksen viesti on kenraalin mukaan selvä: ei kannata tulla rajan yli, sillä tätä aluetta puolustetaan. Innostunut kenraali kuvasi, että samoin kuin jalkapalloammattilaisten, myös sotilaiden on treenattava koko ajan, vaikka olisivatkin jo todella hyviä.

Maanpuolustuksen näkyminen ja kuuluminen, ja etenkin siitä intoilu, ovat merkkejä Saksan uudesta ilmapiiristä.

Länsi-Saksa liittyi Natoon Naton toisella laajentumiskierroksella vuonna 1955, ja Saksojen yhdistyttyä koko Saksa on kuulunut Natoon vuodesta 1990. Nato-jäsenyys on ollut monille saksalaisille taka-alalla uinuva tosiasia vailla suurta merkitystä.

Vain aniharva toimittaja on ollut perehtynyt puolustusasioihin – sitä ei ole pidetty tärkeänä osana yhteiskuntaa.

Suomessa kriittinen ja debatoiva keskustelu turvallisuusasioista on ehkä vasta alkamassa Nato-jäsenyyden myötä. Sen osoittivat Helsingin Sanomien presidentti Sauli Niinistön turvallisuuslinjaa koskeva kriittinen artikkeli ja sen jälkipyykki.

Jos taas Saksa puolestaan vasta opettelee kokonaisturvallisuuden ideaa ja luontevaa suhtautumista puolustusasioihin niin debatissa se on Suomea pidemmällä. Värikäs ja kriittinen keskustelu on arkea – myös repivyyteen asti.

Kesäkuun alussa Olaf Scholz sai huutaa Berliinin lähellä järjestetyssä toritapahtumassa kilpaa vihaisen väkijoukon kanssa. Venäjää liehittelevän oikeistoradikaalin AfD:n kannatus on huipussaan ja se näkyy.

Scholz sai kuulla olevansa valehtelija ja sodanlietsoja.

Täynnä ennennäkemätöntä vimmaa liittokansleri huusi takaisin, että sodanlietsoja on Vladimir Putin ja että Saksa ei salli Ukrainan tuhoamista.

Empivänä pidetty ja taka-alalle vetäytynyt Scholz on tuonut uusia puolia esiin itsestään – sekin on osa aikakauden muutosta.