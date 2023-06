Ukraina on aloittanut viime päivinä kauan odotetun vastahyökkäyksensä. Joukot ovat edenneet hieman Itä-Ukrainan Donetskin ja Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueilla, mutta läpimurrosta ei voida puhua.

Ukraina kertoi edenneensä maanantai-iltaan mennessä etelärintamalla noin viisi kilometriä ja itärintamalla kahdeksan kilometriä. Ukraina väitti myös vallanneensa vastahyökkäyksessä yhteensä seitsemän kylää. Rintamalla tilanne elää jatkuvasti, ja vastahyökkäyksen etenemisestä on saatu vain vähän tietoa.

Etulinjan raskaisiin taisteluihin osallistuvien joukkojen lisäksi Ukrainalla on yhä reservissä paljon joukkoja, joita ei ole vielä tuotu vastahyökkäykseen mukaan.

Ukrainan asevoimien sotilaita kuvattuna harjoituksissa Kiovan lähistöllä viime viikolla.

Helsingin Sanomien faktantarkistaja John Helin kertoo, että Ukraina on varovaisen arvion mukaan kasannut vastahyökkäystä varten20–25 prikaatia, joista noin kymmenen on tähän mennessä sidottu taisteluihin.

”Eli reservejä riittää vielä reilusti”, Helin sanoo.

Panssariprikaateja taas Ukrainalla on Helinin mukaan ainakin viisi, joista vain yksi on sidottu taisteluihin Donetskin alueen Velyka Novosilkassa.

Vaikka Ukrainan vastahyökkäys on alkanut, se ei ole vielä edennyt tärkeimpään vaiheeseensa, arvioi eläköitynyt kenraaliluutnantti Frederick ”Ben” Hodges Cepa-tutkimuslaitokselle kirjoittamassaan artikkelissa.

Hodges johti Yhdysvaltojen armeijan Euroopan-joukkoja vuosina 2014–2017.

Artikkelissa hän povaa Ukrainan vastahyökkäyksen kiihtyvän lähiaikoina. Suurin osa Ukrainan panssarivaunuista ja muista panssaroiduista kulkuneuvoista ei ole vielä osallistunut taisteluihin, hän huomauttaa.

Ukraina aikoo Hodgesin mukaan todennäköisesti yrittää todellista läpimurtoa keskittämällä useita panssariprikaateja tietylle alueelle. Hodges painottaa, että Ukraina pitää mahdollisimman pitkään salassa tämän läpimurtoyrityksen tarkan paikan.

Myös HS:n faktantarkistaja Helin pitää tätä arviota oikeansuuntaisena.

”Panssariprikaateilla yritetään yhdessä luoda kriittinen massa kapeassa murtokohdassa. Siihen ne on tarkoitettu. Todennäköisesti ne halutaan tuoda taisteluun pääpuolustuslinjoja murtamaan ja läpimurtoa hyödyntämään”, Helin sanoo.

Ukrainalainen sotilas istui naamioverkolla peitetyn panssarivaunun päällä Donetskin alueella maanantaina.

Ukrainalla on vastahyökkäyksessä käytössään paljon erilaista kalustoa, josta suuri osa on saatu lännestä. Monet Euroopan maat, kuten Suomi, ovat antaneet Ukrainalle esimerkiksi Leopard 2 -panssarivaunuja.

HS uutisoi Venäjän joukkojen luultavasti tuhonneen kolme suomalaista Leopard-panssarivaunua Zaporižžjan alueella Etelä-Ukrainassa. Suomi on antanut Ukrainalle yhteensä kuusi Leopardia.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC on kertonut kattavasti Ukrainan maailmalta saamasta kalustosta. Suomen lisäksi Leopard-vaunuja ovat antaneet ainakin Saksa, Espanja, Tanska ja Alankomaat.

Neuvostovalmisteisia T-72-panssarivaunuja Ukraina on käyttänyt jo pitkään. Niitä sille on annettu yli 200 kappaletta muun muassa Puolasta ja Tšekistä. Britannia on antanut Ukrainalle 14 Challenger-panssarivaunua ja Yhdysvallat 31 Abrams M1 ­-panssarivaunua.

Yhdysvallat on selvästi suurin Ukrainan sotilaallinen tukija. Abrams-vaunujen lisäksi se on antanut Ukrainalle Stryker- ja Bradley-taisteluajoneuvoja.