Lento-onnettomuuteen joutuneet lapset pelastuivat 13-vuotiaan siskonsa neuvokkuuden ansiosta. Lasten isovanhemmat ja isä ovat ajautuneet huoltajuuskiistaan.

Viidakossa 40 päivää selviytyneen sisaruskatraan esikoinen saa kiitoksia nuorempien sisarustensa pelastamisesta. Sisarukset jäivät yksin keskelle kosteaa metsää, kun heitä kyydinnyt lentokone putosi Guaviaren ja Caquetán väliseen viidakkoon eteläisessä Kolumbiassa.

Koneessa olleet kolme aikuista, mukaan lukien lentokapteeni ja lasten äiti, kuolivat kaikki onnettomuudessa. Kolmetoista-, yhdeksän-, viisi- ja yksivuotiaat sisarukset jäivät kuitenkin henkiin. Heistä nuorimmat viettivät syntymäpäiviään viidakossa.

Lasten äidin puolen isoisä Narciso Mucutuy kertoi Kolumbian puolustusministeriön Twitterissä jakamalla videolla, että 13-vuotias Lesly oli auttanut sisaruksensa ulos onnettomuuskoneesta ja hankkinut heille vaatteita äitinsä matkalaukusta. Sitten lapset olivat odottaneet neljän päivän ajan pelastajia koneen luona, kunnes he olivat lähteneet etsimään ruokaa.

Toukokuun alussa kadonneet lapset löydettiin viimein perjantaina ja vietiin hoitoon sairaalahoitoon pääkaupunkiin Bogotáan.

Lasten täti kertoi Caracol-televisiokanavalle uskovansa, että leikit, joita hän leikki 13-vuotiaan Leslyn kanssa viidakossa tämän ollessa lapsi, auttoivat selviytymään hädän hetkellä luonnon armoilla. Leikeissä he harjoittelivat majojen rakentamista. Tyttö oli rakentanut myös viidakossa suojan, jossa hän pystyi lepäämään sisaruksineen.

Täti kuvaili tyttöä ”äitinsä oikeaksi kädeksi”, joka tiesi paljon sekä pikkulasten hoitamisesta että syömäkelpoisten hedelmien ja luonnonantimien tunnistamisessa.

Lasten setä totesi puolestaan tytön tuntevan viidakon salaisuudet, espanjalainen sanomalehti El País kertoo. Hän osaa muun muassa suunnistaa auringonvalon perusteella ja tuntee syömäkelpoiset sienet ja kulkukelpoiset polut.

Lasten isoisän mukaan vanhin tytär ruokki onnettomuushetkellä vain 11 kuukauden ikäistä vauvaa tuttipullolla, joka äidillä oli ollut mukana lennolla, uutisoi sanomalehti Semana. Ensin tyttö annosteli pullossa ollutta maitoa pienissä erissä, myöhemmin täytti sitä sadevedellä. Kun tuttipullo katosi, isosisko teki juomakupin lehdestä.

Isoisä kertoi lehtihaastattelussa muidenkin lasten ehkäisseen nälän tunnetta juomalla lehdille ja oksille kertynyttä sadevettä. Lisäksi lasten kerrotaan syöneen muun muassa koneessa ollutta maniokkijauhoa ja myöhemmin hedelmiä, kuten passionhedelmiä.

Viidakossa elää muun muassa jaguaareja ja myrkkykäärmeitä sekä runsaasti hyönteisiä. Olosuhteet ovat jatkuvien sateiden vuoksi kosteat.

Alkuperäiskansojen edustajat ovat korostaneet, että alkuperäiskansaan itsekin kuuluvat lapset osasivat toimia harmoniassa luonnon kanssa ja metsä oli ennemmin suoja kuin vaara.

Lapset eivät olleet viidakossa koko aikaa täysin yksin. Jonkin aikaa heidän seuranaan oli pelastuskoira nimeltä Wilson.

Lasten etsintäoperaatioon osallistunut belgianpaimenkoira katosi erikoisjoukoilta 18. toukokuuta. Koira löysi lapset ja vietti heidän kanssaan metsässä joitain päiviä.

Wilson-koira on yhä kateissa.

Kolumbian asevoimat on jakanut Twitter-tilillään useita julkaisuja Wilsonista. Julkaisuissa vakuutetaan, että pelastusoperaatio ei ole vielä kokonaan ohi. Lasten löytymisen jälkeen jatkuvat koiran etsinnät.

Asevoimat jakoi Wilsonista myös piirustuksen, jonka tekivät päivityksen mukaan vanhimmat kadonneista sisaruksista. Siinä koira on aurinkoisella nurmella joen varrella.

Kolumbian asevoimat vastasi etsinnöistä yhdessä paikallisten alkuperäiskansojen kanssa. Yhteistyö ja myönteinen julkisuus erottuvat sisällissodista kärsineen Kolumbian historiasta, jonka aikana myös maan asevoimat on toistuvasti yhdistetty ihmisoikeusrikoksiin.

Onnistumisesta on helpottunut ainakin vasemmistopresidentti Gustavo Petro, joka ehti jo toukokuussa tiedottaa lasten löytymisestä, perustaen tietonsa valeviranomaistilin Twitter-päivitykseen.

Lasten isä Manuel Ranoque on pyytänyt, etteivät presidentti ja hallitus ottaisi enää kuvia hänen lastensa kanssa, kertoo Semana.

Lasten isä ja äidin puoleiset isovanhemmat ovat ajautuneet huoltajuuskiistaan lento-onnettomuuden jälkeen. Lasten isä ja isoisä myös kertovat eri versiota tapahtumien kulusta viidakossa.

Lasten isän mukaan vanhin tytär kertoi äitinsä olleen elossa ensimmäiset onnettomuutta seuranneet neljä päivää ja puhuneen lapsilleen. Isoisä sanoo isän valehtelevan. Hänen mukaansa lasten äiti kuoli välittömästi.

Etsintöjä johtanut kenraali Pedro Sanchez sanoi CNN:lle viranomaisten selvittävän tapahtunutta. Hän varoitti, etteivät lasten kertomukset kokemuksistaan olleet kovin johdonmukaisia.

Lasten kuolleen äidin isä on myös syyttänyt lasten isää perheväkivallasta, kertovat useat lehdet, kuten The Guardian. Isä on kiistänyt syytteet fyysisestä väkivallasta ja sanonut, ettei hänen ole annettu tavata kahta vanhinta lasta, jotka eivät ole hänen biologisia lapsiaan.