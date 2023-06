Tutkijat syyttävät vuoren huipun romahtamisesta ilmastonmuutosta, joka on aiheuttanut ikiroudan poikkeuksellisen nopean sulamisen Alpeilla.

Flüchthorn-vuoren huippu on sortunut. Itävallassa, lähellä Sveitsin rajaa sijaitseva Flüchthorn on osa Itäisiin Alppeihin kuuluvaa Silvrettan vuoristoaluetta. Asiasta uutisoivat muun muassa sveitsiläinen ilmaissanomalehti 20 Minuten ja britannialainen The Guardian.

Vuoren huipusta irtosi tuhansia tonneja kalliota, kertoo The Guardian. Lehden mukaan viranomaiset sanoivat, että mustien ja harmaiden kivien romahtaminen synnytti sakeita pölypilviä, jotka näkyivät kilometrien päähän, kunnes joki kuljetti pölyn pois.

Paikallisen vuoristopelastuslaitoksen mukaan valtavat kivimassat olivat jo lauantaina löystyneet ja pudonneet aiheuttaen kovaa ääntä, kertoo 20 Minuten. Vuoren huippu romahti sunnuntaina.

Asiantuntijat syyttävät tapahtuneesta ilmastonmuutosta, joka sulattaa ikiroutaa.

”Sulanut jää tuottaa vettä maan alle, mikä heikentää vakautta”, sanoi geologi Flavio Anselmetti Bernin yliopiston geologian instituutista 20 Minuten -lehdelle.

Alpeilla ikiroutaa esiintyy yleensä vain 2 500 metrin yläpuolella. Esimerkiksi viime kesänä Alpit menettivät jäämassaa hälyttävää vauhtia, osin helleaaltojen, osin kesää edeltäneen vähälumisen talven vuoksi.

Kokonaisuudessaan arktisten alueiden ja vuoristojen jäiden sulaminen on voimistunut 1990-luvulta lähtien.

Euronews-kanava julkaisi No Comment -tilillään vuoristopelastajien kuvaaman videon Tirolista.

Alpeilla on lähiaikoina tapahtunut useita suuria sortumia. Viime kuussa sveitsiläiskylä Brienz evakuoitiin sortumavaaran vuoksi. Tuolloin syynä ei kuitenkaan ollut ikiroudan sulaminen, 20 Minuten kertoo.