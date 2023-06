Rajan huoltotöitä valmistelleet miehet ajoivat mönkijällä Venäjän puoleista kaistaa. Kyse oli inhimillisestä erehdyksestä, Viron rajavartiosto ilmoitti.

Venäjä on ottanut kiinni kaksi virolaista logistikkoa, jotka ajoivat mönkijällään Venäjän puoleista rajapartiotietä tiistai-iltapäivänä, Viron poliisi- ja rajavartiolaitos PpA tiedotti.

”Tämän päiväinen välikohtaus oli inhimillinen erehdys”, Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen eteläisen alueen päällikkö Vallo Koppel sanoi tiistaina julkaistussa tiedotteessa.

Miehet olivat tutustumassa rajaan Kaakkois-Virossa Saatsen raja-aseman lähellä, jossa Viro valmistelee rajan kunnostustöitä ja aidan rakennusta.

”Heidän olisi pitänyt jatkaa Viron puolella asfalttitietä, jolloin he olisivat tulleet Saatsen raja-asemalle. Jostakin syystä he luulivat, että myös hiekkakaistale on vielä Viron puolella”, lehdistöedustaja Ilmar Kahro PpA:sta sanoi HS:lle.

Miesten harhautumispaikalla Viron ja Venäjän rajaa erottaa ohut metsäkaistale. Venäjän puolella on pehmeä hiekkatie, jonka avulla on tarkoitus tunnistaa laittomien rajanylittäjien jäljet. Kahron mukaan logistikot ajoivat mönkijällä hiekkakaistaleen reunaa pitkin.

Asfalttitie Viron puolella johtaa Saatsen raja-aseman portille. Saatsessa valmistui hiljattain automaattivalvonnalla toimiva rajanylityspaikka.

Kiinniottotilanteessa kumpikaan osapuoli ei käyttänyt voimaa. Venäjän ja Viron rajavartijat tapasivat tiistain iltapäivänä rajalla ja rekisteröivät rajarikkomuksen, mutta miesten luovutuksesta välittömästi takaisin Viroon ei onnistuttu sopimaan.

Myös Viron presidentti Alar Karis korosti yleisradioyhtiö ERR:lle, että rajarikkomuksessa kyse oli inhimillisestä erehdyksestä, johon Viro reagoi selityksellä ja anteeksipyynnöllä. Hän muistutti huolella merkityn rajan tärkeydestä.

Viro alkoi kunnostaa itärajaansa sen jälkeen, kun Venäjä oli siepannut virolaisen turvallisuuspoliisin Eston Kohverin salaisessa tapaamisessa Etelä-Virossa rajahöteikössä 2014.

Raja on raivattu. Sinne on rakennettu teitä ja väliaikaista piikkilankaa sekä asennettu valvontalaitteita. Aidan rakennus etenee etelästä Saatsea kohti. Valmista aitaa on 45 kilometrin pituudelta.