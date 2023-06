Kimmoke tutkinnalle oli Pegasus-vakoiluohjelma, joka on turvallisuuspalveluiden käytössä eri puolilla Eurooppaa.

Pega-valiokunta kävi helmikuussa tutkintamatkalla myös Unkarissa. Tiedotustilaisuus kiinnosti unkarilaismediaa. Pöydän takana vasemmalla valiokunnan puheenjohtaja Jeroen Lenaers ja oikealla mietinnön tehnyt Sophie In ’t Veld.

Strasbourg

EU-parlamentti haluaa estää vakoiluohjelmien väärinkäytön Euroopassa ja äänestää torstaina tätä koskevista suosituksista. Kimmokkeena on israelilaisen NSO-yrityksen kehittämä Pegasus-vakoiluohjelma, jonka käyttöä selvittämään parlamentti perusti vuosi sitten erityisen tutkintavaliokunnan.

Valiokunta on käsitellyt työssään muitakin vastaavia vakoiluohjelmia. Niistä Pegasus on aiheuttanut eniten kohua, koska se on kansallisten turvallisuusviranomaisten käytössä useissa EU-jäsenmaissa.

Sitä ei kuitenkaan näytetä käytetyn vain kansallisen turvallisuuden varmistamiseen, vaan kohteena on ollut poliittisista syistä muun muassa oppositiopoliitikkoja, toimittajia, kansalaisaktiiveja ja asianajajia. Tällaisesta toiminnasta on vahvaa näyttöä muun muassa Puolasta ja Unkarista.

Kreikassa on ollut käytössä Predator-niminen vakoiluohjelma. Valiokunnan mietinnön mukaan Kreikan kansallinen tiedustelupalvelu salakuunteli sillä ainakin kreikkalaista Euroopan parlamentin jäsentä ja kreikkalaista toimittajaa.

”Voidaan hyvin olettaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat hankkineet yhden tai useamman vakoiluohjelmajärjestelmän tai käyttäneet sellaista”, valiokunnan mietinnössä sanotaan.

”Useimmat hallitukset Euroopan unionissa pidättäytyvät vakoiluohjelmien laittomasta käytöstä, mutta väärinkäytön riski on erittäin todennäköinen.”

Pegasus-ohjelmalla on urkittu käyttäjien puhelimia. Sen avulla on mahdollista purkaa viestejä, valokuvia ja sähköposteja, tallentaa puheluita, aktivoida salaa mikrofoneja ja kameroita sekä seurata käyttäjän liikkumista.

Pegasuksella on vakoiltu muun muassa ainakin yli kuuttakymmentä Katalonian itsenäisyyttä haluavaa poliitikkoa ja aktivistia. He syyttävät asiasta Espanjan hallitusta.

Vuosi sitten toukokuussa kävi ilmi, että myös Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin ja puolustusministeri Margarita Roblesin älypuhelimia oli vakoiltu vuonna 2021 Pegasuksen avulla. Espanjan hallituksen mukaan puhelimista kerättiin ohjelman avulla huomattava määrä tietoa.

Syylliseksi nimettiin ”ulkopuolinen taho” – EU-parlamentin valiokunnan mukaan on ”vahvoja viitteitä”, että taustalla on Marokon hallitus.

Esiin nousseita urkintatapauksia ei ole tutkittu missään maassa niin, että ne olisivat johtaneet oikeustoimiin.

Valiokunta kävi selvitystyönsä aikana useissa jäsenmaissa. Tietoja oli usein vaikea saada, koska jäsenmaat vetosivat kansalliseen turvallisuuteen. Muun muassa Unkarissa valiokunnan jäsenet eivät päässeet tapaamaan kaikkia viranomaisia, joiden kanssa olisivat halunneet keskustella.

Tutkintavaliokunnalla on useita suosituksia tilanteen korjaamiseksi. Se haluaa muun muassa, että epäillyistä väärinkäytöksistä tehdään puolueettomat ja perusteelliset tutkimukset.

”Kysymys ei ole vain kansallisesta turvallisuudesta, vaan oikeusvaltiosta”, sanoo Pega-valiokunnan puheenjohtaja, EPP-ryhmää edustava Jeroen Lenaers.

Lenaersin mukaan valiokunta halusi katsoa asiaa urkinnan uhrien näkökulmasta.

Lisäksi valiokunta haluaa EU-tason säännöt vakoiluohjelmien lailliseen viranomaiskäyttöön. Se haluaa, että toimittajat, asianajajat ja poliitikot rajataan silloin ulkopuolelle, jos näyttöä mistään rikollisesta toiminnasta ei ole. Valiokunnalla on myös suosituksia oikeussuojakeinoista vakoilun kohteeksi joutuneille.