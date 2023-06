Koomikko irvaili kadonneen malesialais­koneen kustannuksella klubilla New Yorkissa. Nyt Malesian poliisi uhkaa koomikkoa kiinniotolla Interpolin avulla.

Stand up -koomikko Jocelyn Chian vitsailulla komedia­klubilla New Yorkin Manhattanilla on ollut vakavat seuraukset Malesiassa. Malesian poliisi aikoo aloittaa tutkinnan loukkaavana ja provosoivana pidetyn sisällön vuoksi. Chian olipaikan selvittämiseksi poliisi ilmoitti tällä viikolla pyytävänsä Interpolin apua. Tapauksesta kertoivat muun muassa Reuters ja CNN.

Chia on Singaporesta kotoisin oleva koomikko, joka esiintyy klubeilla eri puolilla Yhdysvaltoja. Kohun nostattamassa esityksessään hän irvaili Malesialle siitä, kuinka maa on jäänyt kehityksessä jälkeen Singaporesta sen jälkeen kun maiden yhteiselo päättyi.

Koomikon esittämä dialogi singaporelaisen ja malesialaisen välillä on nähtävissä useilla kanavilla Youtubessa.

Singaporelaisena koomikko kysyi: ”Miksi ette ole vierailleet luonamme 40 vuoteen?”

Malesialaisena koomikko vastasi: ”Olen yrittänyt. Mutta lentokoneeni eivät osaa lentää.”

Taustalla kuuluu yleisön naurua ja aplodeja.

Malesialainen lentokone ja 239 matkustajaa ja miehistön jäsentä katosivat jäljettömiin matkalla Kuala Lumpurista Pekingiin maaliskuussa 2014. Vain koneen osiksi epäiltyjä palasia on löytynyt merestä.

Poliisipäällikkö Acryl Sani Abdullah Sani Malesian poliisista ilmoitti tällä viikolla pyytävänsä Interpolin apua Chian olinpaikan selvittämiseksi. Malesialaisen uutistoimisto Bernaman mukaan poliisi aikoo aloittaa tutkinnan Chian puheista Malesian lakien pohjalta liittyen provokaatioon, yllytykseen ja loukkaavan sisällön julkaisuun internetissä.

Singaporen ulkoministeri Vivian Balakrishnan on pyytänyt Malesialta anteeksi ja sanonut, ettei Chia edusta kaikkien singaporelaisten näkemystä.

Chia sanoi CNN:lle esittäneensä samaa esitystä ongelmitta yli sata kertaa puolentoista vuoden aikana.

”Seison vitsini takana mutta tietyin varauksin”, Chia sanoi CNN:lle.

Chia totesi, että oli riski irrottaa pätkä sosiaaliseen mediaan pois komediaklubilta. Tällöin konteksti ei täysin välittynyt.

Chian mukaan vitsailun taustalla oli singaporelaisten ja malesialaisten välinen ystävällismielinen kilpa-asetelma. Hänen mukaansa malesialainen yleisö klubeilla on ymmärtänyt vitsin, eikä hän kanna kaunaa malesialaisia kohtaan.