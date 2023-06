Turkki vaatii Ruotsilta yhä kovempia toimia kurdijärjestö PKK:ta vastaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mukaan Ruotsin ei kannata odottaa merkittävää muutosta Turkin linjaan Ruotsin Nato-jäsenyyden suhteen. Turkkilaismedian välittämissä kommenteissa Erdoğan sanoo, ettei Ruotsin jäsenyyden ratifiointia kannata odottaa Vilnan Nato-huippukokoukseen mennessä. Huippukokous pidetään neljän viikon kuluttua.

”Emme aio täyttää Ruotsin toiveita vain siksi, että niitä on”, Erdoğanin raportoitiin sanoneen.

Turkkilaisen uutistoimisto Anadolun mukaan Turkki vaatii Ruotsilta yhä kovempia toimia kurdijärjestö PKK:ta vastaan.

”Ruotsin täytyy ennen kaikkea tehdä osuutensa terroristijärjestöjä vastaan”, Erdoğan totesi.

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto puolestaan sanoo turkkilaismedialle, että Turkki ja Unkari ovat sopineet pitävänsä toisensa ajan tasalla jäsenyyskysymyksen etenemisen suhteen. Szijjarton mukaan Unkarin kannalta on ongelmallista se, että Ruotsi on arvostellut Unkaria demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden rikkomisesta.

”Tällaiset syytökset antavat meille aiheen laittaa tämä kysymys hetkeksi tauolle”, Szijjartoa lainattiin.

Ruotsissa oli etukäteen toiveita maan jumittuneen Nato-jäsenyysprosessin nytkähtämisestä tänään. Ankarassa kohtaavat virkamiestasolla Ruotsin, Suomen ja Turkin edustajat kolmenvälisessä yhteydenpidossa, jonka aloittamisesta sovittiin Naton huippukokouksessa Madridissa viime vuonna. Mukana on myös Naton pääsihteerin edustaja.

Turkin valtuuskuntaa johtaa presidentti Erdoğanin uusi turvallisuusneuvonantaja Akif Çağatay Kılıç. Hän arvioi viikonvaihteessa tv-haastattelussa Ruotsin olevan nyt lähempänä Nato-jäsenyyttä kuin aiemmin.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi ennen tapaamista, että tarkoituksena on esitellä Turkin puolella pöytää vaihtuneille henkilöille sitä, mistä on tähän mennessä sovittu. Kristersson korosti Ruotsin hallituksen kannan olevan edelleen se, että maa on tehnyt kaiken sen, mitä on luvattu.

”Toivottavasti tulee hyvä tapaaminen. Ennen Vilnaa (Naton huippukokousta) alkaa olla kiire, joten toivomme, että tämä johtaa Turkin ratifiointiin”, Kristersson sanoi Aftonbladetille.

Toiveita edistymisestä ovat nostaneet Ruotsissa voimaan tullut uusi terrorismin vastainen laki sekä Erdoganin selvä voitto Turkin presidentinvaalien toisella kierroksella. Näin ollen Turkin presidentillä ei pitäisi enää olla sisäpoliittisia syitä viivyttää Ruotsin jäsenyyttä.

Turkin ohella Unkari ei ole vielä ratifioinut Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sekä useat jäsenmaiden johtajat ovat todenneet, että Ruotsin pitää päästä Naton jäseneksi neljän viikon kuluttua Vilnassa pidettävään Nato-huippukokoukseen mennessä.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi viimeksi maanantaina, että Ruotsin liittyminen Natoon mahdollisimman pian on Suomelle sekä poliittisesti että sotilaallisesti erittäin tärkeää.