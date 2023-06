Kiovalainen Kateryna Tyhnenko kirjoittaa Kiovasta, jossa ilmahälytykset soivat ja pikkuveli soittaa kuulleensa neljä räjähdystä. Mutta on syitä, miksi tämä ei enää hätkähdytä.

Luin vastikään Venäjän presidentti Putinin uusimmasta pr-tempauksesta. Tiistaina 13. kesäkuuta hän sanoi, että Venäjän on ehkä hyökättävä uudestaan Kiovaan.

Nyt on perjantai 16. kesäkuuta ja Kiovassa räjähtelee. Itse kuulin vain ilmahälytyksen, jota tosin ensin erehdyin pitämän helikopterien äänenä, sillä niitä säksättää koko ajan Kiovan taivaalla. Sitten näin raidat, jotka syntyvät, kun ilmapuolustus osuu räjähteisiin korkealla.

En tiedä vielä tarkemmin, mitä kaikkea tapahtui. Muutoin kuin lähipiirissäni:

Pikkuveljeni soitti minulle välittömästi. Hän oli yksin kotona ja kertoi kuulleensa neljä räjähdysääntä. Vanhempani olivat sattumoisin sairaalassa käymässä, joten rauhoittelin pikkuveljeäni. Perheessä kaikki hyvin.

Surkuhupaisaa on, että koska iskut tulevat päivällä, ne eivät huolestuta. On valoisaa. Ilmatorjunta toimii. Yöllä, väsyneenä, niissä on suurempi šokkiefekti.

Tästäkö Putin siis tiistaina ilmoitti? Tuskin. Lennokki-iskuja ja ohjuksia on tipahdellut taas toukokuusta lähtien.

Jos Putin tarkoitti ”lehdistötilaisuutensa” puheilla yritystä valloittaa Kiova uudelleen, se sentään on kaikkien mielestä epätodennäköistä.

Toimiiko Ukrainan vastahyökkäys? On suorastaan huvittavaa kuulla arvioita, joiden mukaan Ukrainan vastahyökkäys on epäonnistumassa. Ehkä se ei etene suunnitellulla tavalla, mutta epäonnistunut se ei ole.

Jos venäläiset ovat niin menestyksekkäitä eivätkä pelkäisi Ukrainan vastahyökkäystä, miksi tuhoaisivat ja uhoasivat aina vain uusissa suunnissa yhä järjettömämmin tavoin? Miksi he räjäyttivät Kahovkan padon ja vesivoimalan? Ja toisen padon Novodarivkan lähellä Zaporižźjan alueella? Miksi liikkeellä on tietoja mahdollisesta terrorihyökkäyksestä Krimillä? Siitä aiotaan kuulemani mukaan syyttää Ukrainan joukkoja. Toimisivatko venäläiset joukot näin, jolleivät ne olisi peloissaan?

Jokainen voi löytää näihin kysymyksiin oman vastauksensa. Minulla on ukrainalaisena omani.

Tilanne, jossa Putin tällä viikolla uhkaili Kiovaa, oli ”lehdistötilaisuus”, johon hän oli kutsunut 18 venäläistä ”toimittajaa”.

Siinä meillä on johtaja, joka ei yleensä tiettävästi päästä edes lähipiiriään lähelleen mutta joka päättääkin yhtäkkiä järjestää epätavallisen juttutuokion kaikkien näiden ”median ammattilaisten” kanssa.

Nähdäkseni se oli yritys osoittaa, että kaikki on hyvin, kaikki on hallinnassa ja kaikki etenee suunnitelman mukaan. Samalla on selvää, että tilanne ei etene lainkaan hänen suunnitelmiensa mukaan.

En toki voi aliarvioida Putinia. Ehkä hänellä on päässään ongelmia, mutta typerä hän ei ole. Ja riippumatta siitä kuinka oudolta ja hullulta hän näyttää, hän on Venäjän presidentti. On enemmän kuin selvää, ettei hän kerro minkäänlaista totuutta julkisesti. Totuus Venäjän aikeista piileskelee syvällä hallinnon sisällä ja asiaan kuuluvissa ministeriöissä ja sen tuntevat ihmiset, jotka pystyvät vaikuttamaan prosessiin suoraan. Venäjän puolelta ei koskaan saa täydellistä informaatiota.

Ei sitä saa myöskään Ukrainan puolelta. Tämä kuuluu sodankäynnin, mediavaikuttamisen, psykologisen sodankäynnin ja monen muun tekijän olemukseen. Me olemme jotakuinkin tottuneet siihen.

Kiovan keskustaa kesäkuun alussa rauhallisena päivänä.

Puut kukkivat kuten aina.

Ukrainan lippu voisi olla muutakin kuin muistutus sodasta.

Edelleen se, mihin ei voi tottua, on tuska. Ja tuhoamisen karmea laajuus. Kahovkan padon räjäyttäminen on ykkösuutisistamme vielä viikko tapahtuneen jälkeenkin. Ja se säilyy ykkösuutisena.

En tunne pelkästään surua ja huolta vaan myös suoraa vihaa lukiessani väitteitä, joiden mukaan ”Ukraina räjäytti padon itse”. Joukko ihmisiä esitti samanlaisia väitteitä Butšasta ja Irpinistä viime vuonna.

Tai: ”Ei sellaista ole tapahtunut.” ”Kaikki on lavastettua.”

En odota kaikkien maailman ihmisten näkevän tätä sotaa meidän tavallamme. Se kuuluu ihmisluontoon: mitä kauempana katastrofista olet, sitä vähemmän se sinua kiinnostaa. Surullista mutta totta.

Mutta tämä terrori ja ekologinen katastrofi eivät kuitenkaan koske vain Ukrainaa vaan meitä kaikkia.

Valtava hedelmällisen maan alue on tulvan alla. Kahovkan tekojärven vedellä kasteltiin peltoja Hersonin, Dnipropetrovskin ja Zapoririźźian alueilla. Ukraina on maatalousmaa. Me emme pysty viemään tuotteitamme ulkomaille.

Ilman riittävää vesimäärää myös Marhanetsissä, Nikopolissa ja Pkorovissa toimivien metalli­teollisuus­yritysten toiminta voi päättyä. Kryvyi Rihin aluehallinnon johtaja Oleksandr Vikul sanoi, että veden jakelua on väliaikaisesti rajoitettu kaupungissa, koska 70 prosenttia Kryvyi Rihin vedestä tulee Kahovkan tekojärvestä Pivdennen tekoaltaan kautta. Voitteko kuvitella, että lähes keskellä Eurooppaa olevan maan asukkailla ei ole juomavettä 21. vuosisadalla? Kuinka se on yhä mahdollista? Ja miksi se on mahdollista?

Kahovkan tekoaltaan vesi on tarpeen myös Zaporiźźjan ydinvoimalan turpiinien kondensaattorien ja turvajärjestelmien sähkönsaannin kannalta. Voimalan jäähdytysallas on tietääkseni nyt täynnä ja riittää voimalan tarpeisiin. Voimala tarvitsee kuitenkin jäähdyttämistä silloinkin, kun reaktorit on pysäytetty ja jäähdytysveden syöttö saattaa lopulta päättyä. Kansainvälisen atomi­energia­järjestön kolme Zaporiźźjassa olevaa asiantuntijaa raportoi, ettei ydinturvallisuus ole tällä hetkellä uhattuna. Korostan sanoja ”tällä hetkellä”.

Ukrainalaiset venyivät jälleen. Kaikki reagoivat nopeasti. Valtavia määriä vesipulloja kerättiin ja lähetettiin tuhoalueelle. Samoin kerättiin ruokapakkauksia, uusia vaatteita ja kenkiä. Ihmiset toivottivat tulvan uhreja tervetulleiksi omiin koteihinsa. Joku jätti kaiken sikseen ja matkusti Hersoniin auttamaan vapaaehtoisena ihmisiä ja eläimiä. Sovimme psyko­terapeuttini kanssa uudesta vastaan­ottoajasta, sillä hän lähti useiden kollegoijensa tavoin Hersoniin. Kaikki tekevät parhaansa.

Minulla on ystäviä, jotka ovat kotoisin Nova Kahovkasta ja Oleshkystä. Heillä on siellä ystäviä ja sukulaisia. Siellä, missä kaduilla kelluu kuolleita ruumiita, enimmäkseen vanhoja ihmisiä, jotka eivät pystyneet kiipeämään vinteille tai katoille. Infektiotaudit alkavat levitä, koska vettä on kaikkialla ja vesi on otollinen ympäristö bakteereille.

Ja samaan aikaan Venäjän puolelta aloitettiin tulittaminen. Koko pelastusoperaatio tapahtui tulituksen alla.

Kiovassa räjähtelee.

Liikkeelle on pistetty tietoja, joiden mukaan Venäjä valmistelisi uutta provokaatiota Armyanskin kemiantehtaalla Krimillä. Kaiken tapahtuneen jälkeen meidän pitäisi nyt valmistautua siihen, että ilmakehään syydetään tuhansia tonneja myrkyllisiä aineita.

Voitteko kuvitella?

Minä en välillä voi. Tunnen itseni kuvitteelliseksi hahmoksi keskellä jotakin tietokonepeliä tai Hollywood-elokuvaa.

Mutta tämä ei ole elokuvaa eikä peliä eikä edes painajaista, josta voi herätä. Tämä on Ukraina vuonna 2023.