Kuivuuden vuoksi Sevillassa ei tänä vuonna viljellä riisiä. Etelä-Espanjan Andalusiassa käydään heinäkuun parlamentinvaalien alla kiihtyvää poliittista kamppailua vedestä.

Andalusian Sevilla on Espanjan tärkein riisintuotantoalue. Tänä vuonna sieltä ei saada riisisatoa.

Espanjan alkuvuosi oli kuivin vuosikymmeniin, ja lämpötilat kipusivat 36 asteeseen jo huhtikuussa, joka oli kuumin sitten 1950-luvun, kuten Diario de Sevilla kirjoitti keväisessä pääkirjoituksessaan.

Riisinviljelijöille myönnettiin selvästi vähemmän vesioikeuksia kuin tavanomaisesti, eikä viljelyä kannattanut edes aloittaa. Koska kuivuus pilasi mahdollisuudet riisinviljelyyn, Sevillan riisinviljelijät päätyivät toisenlaiseen ansaintakeinoon: he kauppasivat turhiksi jääneet vesioikeutensa.

Espanjalainen sanomalehti El País kertoo, että Sevillan riisinviljelijät myivät muille Andalusian itsehallintoalueen maanviljelijöille vesioikeuksia 1 333 olympia-altaan tilavuuden edestä. Yhteensä he ansaitsivat lehden mukaan 9,6 miljoonaa euroa.

Lehden haastattelema viljelijä totesi, että summa kattoi kulut.

Ostajat kärsivät samasta ongelmasta kuin myyjät. He tarvitsivat ylimääräisiä vesioikeuksia pelastaakseen esimerkiksi sitruspuunsa.

Kasteluvesilampi mansikkakasvihuonetilojen vierellä, lähellä Doñanan kansallispuistoa, Almontessa.

Osa riisinviljelijöistä olisi El Paísin mukaan halunnut nostaa veden hinnan jopa 50–60 senttiin kuutiometriltä eli tuhannelta litralta, vaikka lähtöhinta oli 23 senttiä. Lopulta hinnaksi vakiintui 24 senttiä.

Hinnasta ei voinut jäädä vääntämään kovin pitkäksi aikaa, sillä sitrusviljelijät kävivät taistelua aikaa vastaan. Pelkona oli, että hedelmäpuut kuivuisivat ja jopa kuolisivat kokonaan, millä olisi kauaskantoisia seurauksia.

Toisella puolella Andalusiaa, Almeríassa yksi veden ostaja selitti espanjalaislehdelle, että Sevillasta ostetut vesioikeudet menevät ensisijaisesti puiden pelastamiseen, eivät hedelmätuotantoon.

Kuivuus on vaivannut Sevillan riisinviljelijöitä jo pidempään. Vuonna 2021 he onnistuivat viljelemään enää puolet viljelysmaasta, viime vuonna enää 30 prosenttia, kertoo Diario de Sevilla.

Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan riisinviljelyn ahdingosta, vaan vedestä käydään Andalusiassa – kuten muuallakin Espanjassa ja maailmassa – kiihtyvää poliittista kamppailua. El País kirjoitti toukokuussa, että vesioikeuksien myynti viljelijöiden välillä nähdään kiistanalaisena tilanteessa, jossa yksityishenkilöiden vedenkäyttöön on odotettavissa rajoituksia.

Doñanan kansallispuiston kosteikko on tärkeä luonnon monimuotoisuudelle. Kuivuus on laskenut vedenpintaa keväällä 2023.

Andalusiassa kiistojen keskiöön on noussut Doñanan kansallispuisto, joka on Euroopan suurin kosteikko ja muun muassa lukuisten lintulajien koti. Oikeistopuolueet, Andalusian Kansanpuolue (PP-A) ja Vox, ajavat Andalusian parlamentissa lakialoitetta, joka laajentaisi viljelysmaita Doñanan kosteikon ympäristöön. PP-A:lla on itsehallintoalueen parlamentissa yksinkertainen enemmistö.

Jopa 1 600 tutkijaa on allekirjoittanut luonnonsuojelujärjestö WWF:n vetoomuksen, jotta Andalusian parlamentti luopuisi aikeesta maanviljelysmaiden laajentamisesta, uutisoi Diario de Sevilla keskiviikkona. Vetoomuksessa todetaan, että uusi laki nopeuttaisi koko maailmalle tärkeän kosteikon tuhoutumista.

Doñanan kosteikon lähellä tuotettuja mansikoita on vastustettu Saksassa asti. Ryhmä saksalaisia parlamentaarikkoja oli suunnitellut matkaa alueelle, mutta he peruivat sen, etteivät sekaantuisi ensi kuussa oleviin Espanjan parlamenttivaaleihin.

Kiista kosteikosta onkin vaalien alla myös kansallinen: Andalusia on Espanjan suurin itsehallintoalue ja vastakkain väittelyssä ovat maan suurimmat puolueet, eli PP ja nykyinen pääministeripuolue, Espanjan sosialistinen työväenpuolue (PSOE).