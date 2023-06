Matka maateitse Iranin halki Turkkiin on pakolaisille vaarallinen. Talebanin valtaan paluun jälkeen moni ei näe muita vaihtoehtoja kuin yrittää yli.

Maaliskuun puolivälissä otettu kuva alkuvuodesta kuolleiden lasten haudoilta Kabulin liepeiltä. Lasten aliravitsemus on lisääntynyt Afganistanissa sen jälkeen, kun Taleban nousi valtaan elokuussa 2021, ja humanitäärinen apu kaikkosi.

Rikollisryhmät kaappaavat ja kiduttavat Eurooppaan pyrkiviä afgaanipakolaisia Iranissa, kertoo Britannian yleisradio BBC. Rikolliset vaativat pakolaisten perheenjäseniltä lunnaita näiden vapautta vastaan. He myös lähettävät perheille videoita kidutus- ja hyväksikäyttötilanteista.

BBC haastatteli rikollisryhmien kaappaamia afgaanipakolaisia sekä heidän perheenjäseniään. Toimittajat eivät päässeet tekemään uutistyötä Iranin puolelle rajaa, sillä Iran on kieltänyt Britannian yleisradion toiminnan alueellaan.

Yhteensä BBC kuuli kidutustapauksista ainakin kymmenessä eri paikassa Iranin ja Turkin välisellä rajalla. Yksi hyväksikäyttötilanteita viimeiset kolme vuotta dokumentoinut aktivisti kertoi, että pahimpina aikoina hän sai kahdesta kolmeen kidutusvideota päivässä.

Rikolliset käyttivät pakolaisia myös seksuaalisesti hyväkseen. Osa kertoi joutuneensa myymään suuret määrät perheen omaisuutta tai kotitalon saadakseen läheisensä vapaaksi.

Vuoristoinen reitti maateitse Afganistanista Iranin läpi Turkkiin ja sieltä syvemmälle Eurooppaan on vaarallinen, mutta sitä on käytetty jo vuosikymmenten ajan. Sen jälkeen kun Taleban nousi uudelleen valtaan elokuussa 2021 maasta pakenevien määrä on kasvanut.

Samalla lisääntyi rikollisuus, jossa hyödynnetään pakolaisten hätää. Jotkut kertoivat BBC:lle joutuneensa rikollisjärjestöjen käsiin, kun heille oli ensin luvattu esimerkiksi väärennetty passi.

Rikolliset eivät ole ainut este pakolaisten matkalla Turkkiin. Vuorilla Iranissa partioi turvallisuusjoukkoja, rajalla kohoaa muuri. Myös EU on rahoittanut Turkin rajaturvallisuutta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoi raportissaan elokuussa 2022, että Turkin ja Iranin viranomaiset ovat toistuvasti käännyttäneet afganistanilaisia antamatta heille mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Järjestön mukaan viranomaiset ovat myös ampuneet raja-aitojen yli ja ali yrittäneitä ihmisiä.

Rajan yli päässeitä afganistanilaisia on puolestaan otettu mielivaltaisesti säilöön, kidutettu ja pahoinpidelty.