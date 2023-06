Ruotsin Nato-jäsenyyttä ei ratkaise vain se, miten Ruotsi toimii. Ja siitä Erdoğanin keskiviikkoinen ärähdys saattaisi kertoa.

Menivätkö Ruotsin mahdollisuudet nopeaan Nato-jäsenyyteen ennen Vilnan heinäkuista huippukokousta?

Kysymys heräsi, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan taas ärähti keskiviikkona muun muassa mielenosoituksesta Ruotsissa.

Erdoğan antoi ymmärtää, ettei jäsenyyttä kannata odottaa Vilnaan mennessä, elleivät Ruotsin poliisivoimat puutu asiaan jämäkämmin.

Mitä Ruotsin jäsenyydestä nyt siis tiedetään tai voi arvella?

Yksi selvä asia on, että Erdoğan on tunnettu arvaamattomuudestaan. Siinä mielessä tuoretta kovasanaista lausuntoa ei voi pitää kovin yllättävänä.

Ruotsin ja Nato-maiden kannalta ulostulo oli silti pettymys. Varovainen odotus niin julkisissa lausunnoissa kuin taustakeskusteluissakin ehti jo olla, että Turkki saattaisi vaaliensa jälkeen olla heltymässä Ruotsin suhteen.

Paine Nato-mailta on kasvanut. Ruotsi on myös kiristänyt Madridissa viime vuonna sovitussa hengessä terrorismilainsäädäntöään ja toiminut sen pohjalta. Tämä olisi voinut antaa riitapukarina nähdylle Turkille mahdollisuuden osoittaa, että se seisoo lopulta liittolaistensa rinnalla.

Erdoğanin neuvonantaja ehti myös ennen presidentin ulostuloa luonnehtia, että Ruotsi on lähempänä jäsenyyttä kuin vuosi sitten.

Keskiviikkona Ankarassa käytyjen Ruotsin, Suomen ja Turkin virkamieskeskustelujen jälkeen Ruotsin neuvottelijan tulkinta oli kuitenkin nyt, että edistyksestä huolimatta maalista ollaan kaukana.

Toinen selvä asia on, ettei Ruotsin jäsenyyttä ratkaise vain se, miten Ruotsi toimii ja mitä tuloksia saadaan virkamiestasolla. Juuri siitä Erdoğanin keskiviikkoinen lausunto saattaisikin kertoa.

Kyse on koko ajan ollut suuremmasta kansainvälispoliittisesta yhtälöstä, jossa yhtenä tekijänä on mitä ilmeisimmin Turkin halu ostaa F-16-hävittäjiä Yhdysvalloista.

Yhdysvalloissa hallinto on ollut periaatteessa valmis myymään koneita, mutta kongressissa on haluttu nähdä, että Ruotsin jäsenyys toteutuu ensin. Linkityksestä Ruotsin jäsenyyteen vihjasi julkisesti hiljattain myös presidentti Joe Biden laittaen painetta Turkille.

On mahdollista, että Erdoğanin ulostulossa onkin nyt kyse jonkinlaisesta pelistä: Hän koventaa panoksia ja koettaa vielä saada myönnytyksiä joko hävittäjiin tai johonkin muuhun liittyen tietäen, että Nato-jäsenet todella haluavat Ruotsin jäseneksi Vilnaan mennessä.

Kysymyksestä ei haluta liittokuntaa jakavaa kiistaa kokouksessa, jonka pitäisi olla osoitus sen yhtenäisyydestä vaikeana aikana.

Taustalla käy varmasti kova diplomaattinen vääntö. Kokonaisuutta ja mahdollisia ratkaisuja voi vain arvailla ulkopuolelta.

On toki mahdollista, että Erdoğan myös tarkoittaa, mitä sanoo ja on todella ärtynyt esimerkiksi Ruotsin mielenosoituksista. Tukholmassa näkyi jälleen hiljattain Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n lippuja. PKK on Turkille punainen vaate ja se on terroristiluokiteltu myös EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Ruotsin Nato-neuvottelija Oscar Stenström muistutti keskiviikkona Ankarassa Ruotsin laajoista sananvapauden rajoista. Samalla hän lisäsi, että symbolien käyttöä on toisaalta jo käytetty todisteina PKK:n rahoittamista koskevassa hiljattain nostetussa syytteessä.

Kolmanneksi selvää on, että Ruotsin aika ennen Vilnan kokousta alkaa käydä vähiin. Kokous on vajaan kuukauden päästä, 11. ja 12. heinäkuuta.

Jos Erdoğanin viesti on näin lähellä kokousta, että liikoja ei kannata odottaa, voi ajatella, että hänen olisi vaikeaa kääntää kelkkansa aivan heti. Pian se pitäisi silti tehdä. Suomen kohdalla aikaa Turkin ratifiointia koskevasta ilmoituksesta sen parlamentin hyväksyntään kului noin kaksi viikkoa maaliskuussa.

Toki Erdoğanin tiedetään kykenevän myös äkkikäänteisiin tarvittaessa. Ruotsillakin lienee siis yhä toivoa.

Lopulta, mikään ei kaadu, jos Ruotsin jäsenyys ei toteudu juuri Vilnaan mennessä. Korkean tason tapaamiset luovat kuitenkin paineen ja puitteet edistää vastaavia isoja ratkaisuja. Jos liikettä ei siis tule nyt, voi ratkaisu taas venyä.