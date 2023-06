Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi tiedotustilaisuudessaan HS:lle, että mikäli Venäjä ei vastaisi Suomen toimiin, mentäisiin lännessä vielä pidemmälle.

Moskova

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan mukaan Venäjän vastaus Suomen päätökseen karkottaa yhdeksän venäläistä diplomaattia ei ole vielä valmis.

Zaharova vastasi HS:n kysymykseen diplomaattien karkotuksesta viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan, joka järjestettiin tällä kertaa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa, eikä Venäjän ulkoministeriössä Moskovassa, kuten yleensä.

HS kysyi, miten Venäjä aikoo vastata Suomen taannoiseen päätökseen karkottaa venäläisiä diplomaatteja. Aiemmin Venäjän ulkoministeriö on sanonut, että Venäjä vastaa samalla mitalla.

”Voin sanoa, että valitettavasti virallinen Helsinki käyttäytyy vihamielisesti. Vastaus on valmisteilla. Voitte olla varmoja, että se tulee. Informoimme siitä ehdottomasti kaikkia heti kun se on muodostettu”, Zaharova vastasi.

”Haluan korostaa, että tämä ei ole toiveemme. Kyse on yksinomaan vastatoimesta. Mutta tiedämme, että jos emme anna vastausta – länsi on tämän meille opettanut – niin he menevät vielä pidemmälle. Sen vuoksi vastaus annetaan.”

Zaharova kommentoi venäläisdiplomaattien karkotusta Suomesta myös Venäjän televisiossa Polnyi kontakt -aamuohjelmassa viikko sitten torstaina. Tuolloin hän sanoi, että karkotuksessa on kyse Naton intresseistä.

”Tätä kaikkea ei tehdä siksi, että Helsinki tai Suomen kansa tarvitsisivat sitä. Tämä on välttämätöntä Nato-keskeisille tai jopa Naton sisällä oleville soluille, joita kontrolloivat Yhdysvallat ja suoraan Washington sekä uskoakseni myös Lontoo, koska Pohjois-Eurooppa on perinteisesti ollut niin sanotun sumuisen Albionin [Britannian] hallinta-aluetta”, Zaharova sanoi.

Polnyi kontakt -ohjelmaa juontaa propagandisti, tv-juontaja Vladimir Solovjov. Zaharovan kommenteista ohjelmassa uutisoi Tass.

Suomi päätti kesäkuun alussa karkottaa maasta yhdeksän Venäjän suurlähetystössä työskentelevää henkilöä, jotka ovat toimineet tiedustelutehtävissä.

Sen jälkeen Venäjä on tiettävästi hylännyt viisuhakemuksen keskustan entiseltä kansanedustajalta Joonas Köntältä, jonka oli eduskunnasta pudottuaan määrä palata kesällä diplomaatiksi Suomen Moskovan-suurlähetystöön.

Zaharovan tiedotustilaisuuteen osa toimittajista osallistui paikan päällä Pietarissa, osa etänä Zoomissa. Niin sanottujen ”epäystävällismielisten” maiden eli muun muassa EU-maiden tiedostusvälineille ei ole annettu tänä vuonna akkreditointeja Pietarin talousfoorumiin.