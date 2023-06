Venäjä otti kiinni kaksi virolaista rajalogistikkoa tiistaina. Viron viranomaisten mukaan miehet päätyivät väärälle puolelle rajaa vahingossa.

Venäjä on vapauttanut kiinniottamansa virolaiset rajalogistikot, kertoi Viron pääministeri Kaja Kallas lehdistötilaisuudessa torstaina. Asiasta uutisoi Viron yleisradio ERR, jolle uutisen on vahvistanut myös Viron sisäministeri Lauri Läänemets.

Venäjä otti kiinni kaksi virolaista logistikkoa tiistai-iltapäivällä, kun nämä ajoivat mönkijöillä Venäjän puoleista rajapartiotietä. Logistikot olivat tutustumassa rajaan Kaakkois-Virossa Saatsen raja-aseman lähellä, jossa Viro valmistelee rajan kunnostustöitä ja aidan rakentamista.

Venäjä luovutti miehet takaisin Viroon Saatsen raja-asemalla torstaina ennen puoltapäivääalkaneessa tapaamisessa, johon osallistui molempien maiden rajaviranomaisia.

Valkoinen nuoli osoittaa logistikkojen ajosuunnaan Venäjän puoleiselle tielle. Keltainen viiva osoittaa rajan paikan. Portista alkaa Saatsen raja-asema.

Viron viranomaiset ovat sanoneet, että 61- ja 57-vuotiaat virolaismiehet ajautuivat Venäjän maille vahingossa.

”Kuten olemme korostaneet alusta alkaen: kyse on tavallisista miehistä, jotka olivat tekemässä huoltotöitä, ja inhimillisestä virheestä heidän ylittäessä rajan”, sisäministeri Läänemets sanoi ERR:n mukaan.

”Olen iloinen, että miehet pääsivät kotiin, ja toivottavasti he toipuvat nopeasti siitä, mitä tapahtui.”

Sisäministerin mukaan tapahtunut on oppitunti Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselle PPA:lle, jonka on käytävä yksityiskohtaisesti läpi, mitä rajalla tapahtui. Läänemets korosti, että ensin on edettävä nopeasti rajan kunnostustöiden kanssa, jotta koko maaraja olisi valmis vuonna 2025.

Viro alkoi kunnostaa itärajaansa sen jälkeen, kun Venäjä oli siepannut virolaisen turvallisuuspoliisin Eston Kohverin salaisessa tapaamisessa Etelä-Virossa rajahetteikössä 2014.