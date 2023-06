Siviilit kärsivät kahden kenraalin valtataistelusta Sudanissa. Asiantuntijat pelkäävät, että julmuudet kiihtyvät etenkin Darfurin alueella.

Darfur on ajautumassa nopeasti humanitaariseen katastrofiin, sanoi YK:n humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths torstaina. Alueella asuvat ihmiset ovat hänen mukaansa jumissa ”elävässä painajaisessa”.

Vauvoja kuolee sairaaloihin, lapset ja äidit kärsivät aliravitsemuksesta, pakolaisleirejä poltetaan maan tasalle, tyttöjä raiskataan, kouluja suljetaan ja perheet syövät lehtiä selvitäkseen hengissä, Griffiths luettelee.

”Maailma ei voi antaa tämän tapahtua. Ei uudelleen”, hän totesi.

Vuonna 2003 alkanut Darfurin sota oli murhenäytelmä, jota on kutsuttu myös kansanmurhaksi. 300 000 ihmistä kuoli. Nyt saman pelätään tapahtuvan uudestaan.

Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen väliset taistelut syttyivät Sudanin pääkaupungissa Khartumissa 15. huhtikuuta. Kaksi kuukautta myöhemmin yhteenotoissa on kuollut yli 2 000 ihmistä.

Uhriluku perustuu aseellisten konfliktien sijainti- ja tapahtumatietoja keräävän ja analysoivan ACLED-järjestön (The Armed Conflict Location & Event Data Project) tuoreimpiin lukuihin, jotka yltävät kesäkuun 9. päivään.

Kuolonuhrien joukossa on satoja siviilejä. Lisäksi tuhansia siviilejä on YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan loukkaantunut.

Ilmakuva koulualueesta Länsi-Darfurin pääkaupungissa El Geneinssa 17. toukokuuta 2023.

Ruokaturva on vaarassa, kun maanviljelijät ovat joutuneet jättää maansa, ja ongelmia on myös terveyspalvelujen saatavuudessa. Huhtikuun puolenvälin jälkeen ainakin 67 prosenttia konfliktialueen lähellä sijaitsevista sairaaloista on lopettanut toimintansa, kerrotaan Reliefweb-sivustolla.

Ahdinko on ajanut yli kaksi miljoonaa ihmistä pois kodeistaan. Paenneista noin puoli miljoonaa on lähtenyt ulkomaille ja noin 1,7 miljoonaa muualle Sudaniin.

Valtataistelua Sudanista käyvät maan kaksi vaikutusvaltaisinta miestä, jotka ovat johtaneet Sudanin sotilashallintoa sen jälkeen, kun diktaattori Omar al-Bashir syöstiin vallasta huhtikuussa 2019. He ovat maan asevoimia johtava kenraali Abdel Fattah al-Burhan ja RSF-joukkoja johtava kenraali Mohammed Hamdan Dagalo.

RSF eli Rapid Support Forces on aseellinen organisaatio, joka muodostettiin vuonna 2013 Sudanin Janjaweed-joukoista. Ne puolestaan tulivat aiemmin tunnetuiksi julmuuksistaan Darfurin sodassa itäisessä Sudanissa.

Darfurista paennut tyttö istuu vaunuilla perheensä omaisuuden päällä Chadissa, lähellä Sudanin rajaa toukokuussa 2023.

Vaikka taistelut alkoivat keväällä Sudanin pääkaupungissa Khartumissa, asiantuntijat ovat YK:n Griffithsin tavoin jälleen huolissaan juuri sijaitsevasta Darfurista.

Sudania yli 20 vuotta tutkinut Eric Reeves totesi yhdysvaltalaiselle julkisen palvelun radiolle NPR:lle viime viikolla, että Khartumissa suuria tappioita kärsineet RSF-joukot saattavat pian vetäytyä Darfuriin.

Kesäkuun puolessavälissä jännitteet ovat kiristyneet Darfurissa entisestään. Keskiviikkona Länsi-Darfurin osavaltion kuvernööri Khamis Abakar antoi saudiomisteiselle Al-Hadath TV -kanavalle haastattelun, jossa hän syytti RSF-joukkoja ja niiden kanssa liittoutuneita arabitaistelijoita ”kansanmurhasta” ja vaati kansainväliseltä yhteisöltä väliintuloa.

”Siviilejä tapetaan sattumanvaraisesti ja suuria määriä”, hän sanoi Qatarin valtionmedia Al-Jazeeran mukaan. ”Me emme ole nähneet armeijan jättävän tukikohtiaan ihmisten puolustamiseksi”, kuvernööri jatkoi.

Vain tunteja haastattelun jälkeen Länsi-Darfurin kuvernööri tapettiin El Geneinassa, Länsi-Darfurissa, muun muassa Al-Jazeera ja Britannian yleisradio BBC kertovat. Asevoimien mukaan RSF-joukot sieppasivat ja teloittivat hänet, minkä puolisotilaalliset joukot ovat kiistäneet, BBC uutisoi.

Savupilvi kohosi Sudanin pääkaupungin Khartumin ylle toukokuun 17. päivä. Kaupungissa on käyty viimeisten parin kuukauden ajan kiivaita taisteluita huolimatta lukuisista tulitauoista.

Khartumissa sijaitsevassa ajatushautomossa työskentelevä Sudan-asiantuntija Kholood Khair sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että kuvernöörin murhan tarkoituksena oli vaientaa kansanmurhan korostaminen Darfurissa.

CNN:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan puolisotilaalliset joukot kiristävät siviileiltä rahaa Darfurin alueella. RSF-joukot ja heidän liittolaisensa järjestävät teiden varsiin tarkastuspisteitä, joilla he vaativat ihmisiltä maksamaan turvallisesta kulusta.

Silminnäkijät kertoivat muun muassa viimeisillään raskaana olleen naisen joutuneen taistelijoiden ampumaksi, kun hänen rahansa olivat loppuneet.

CNN:n mukaan väkivaltaisuuksia kiihdyttää se, että palkka-armeija Wagner aseistaa RSF-joukkoja.