Seitsemän Afrikan maan delegaatio tapasi Ukrainan presidentin Kiovassa perjantaina. Afrikan johtajat vaativat liennytystä sotaan, josta myös heidän maanosansa kärsii.

Seitsemän Afrikan maan delegaatio vieraili perjantaina Kiovassa, jossa afrikkalaisjohtajat tapasivat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Perjantai-iltana Afrikan johtajat matkaavat Pietariin, jossa he tapaavat lauantaina toisen presidentin: Venäjän Vladimir Putinin.

”Olemme täällä jakamassa Afrikan näkökulman rauhan löytämisestä”, Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Afrikan maat eivät käytännössä aina ole jakaneet yhteistä näkemystä sodasta. Moni on halunnut pysytellä puolueettomana, yhdet ovat osoittaneet enemmän ymmärrystä Ukrainalle ja lännelle, toiset taas Venäjälle.

Britannian yleisradio BBC:n mukaan delegaatio on kuitenkin koottu tasapainoisesti niin, että siinä pääsevät esiin maanosan eri alueet ja näkökulmat. Mukana ovat melko Venäjä-myönteisinä nähdyt Etelä-Afrikka ja Uganda, mutta myös lännen kanssa läheiset Sambia ja Komorit. Lisäksi Afrikan delegaatioon kuuluvat varsin puolueettomat Kongo, Senegal ja Egypti.

Ramaphosa ilmoitti jo, että aikoo Pietarissa tavata Putinin myös kahden kesken.

Egyptin pääministeri Mostafa Madbouly, Senegalin presidentti Macky Sall, Komorien presidentti Azali Assoumani, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa ja Sambian presidentti pitivät lehdistötilaisuuden Kiovassa perjantaina.

Uutistoimisto Reuters kertoi ennen vierailua, että Afrikan johtajat voisivat esittää Zelenskyille ja Putinille sarjaa ”luottamusta rakentavista toimenpiteistä”.

Julkaisemattomalla listalla ehdotetaan Venäjän joukkojen vetäytymistä, taktisten ydinaseiden vetämistä Valko-Venäjältä, Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Putinille asettaman pidätysmääräyksen pyörtämistä ja helpotuksia pakotteisiin, uutisoi Saksan radion ulkomaanpalvelu Deutsche Welle.

Afrikan delegaatio on sanonut, että vierailun tarkoituksena on liennyttää konfliktia. Ajoitus osuu kuitenkin keskelle kiihtyneitä taisteluita. Ukrainan vastahyökkäys on alkanut etelässä ja idässä, eikä perjantaina ollut rauhallista myöskään Kiovassa, jossa kuultiin useita räjähdyksiä.

”Ohjusiskut eivät estä meitä vaatimasta liennytyksiä”, Etelä-Afrikan Ramaphosa totesi.

Länsimaiden johtajia on sodan aikana turhauttanut, etteivät monet muut alueet, kuten useat Afrikan maat, asetu selväsanaisesti tukemaan Ukrainaa. Afrikan linja ei Kiovassa kirkastunut, ainakaan delegaation johtajana toimineen Ramaphosan ulostulojen perusteella.

Puheenvuorot olivat jatkuvaa tasapainottelua Ukrainan ja Venäjän miellyttämisen välissä. Etelä-Afrikan presidentti muun muassa totesi, että ”on tärkeää kuunnella erittäin tarkasti, mitä molemmilla – Venäjällä ja Ukrainalla – on sanottavana”.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa lehdistötilaisuudessa Kiovassa.

Afrikan johtajat korostivat myös viljan ja lannoitteiden saatavuuden parantamista. Useat maanosan valtiot ovat kärsineet suuresti Ukrainan vilja- ja Venäjän lannoitekuljetusten vähenemisestä suurhyökkäyksen alun jälkeen.

Tällä on ollut suora kielteinen vaikutus monien ihmisten elämänlaatuun.

Venäjä on tehnyt jo pitkään laaja-alaista vaikuttamistyötä Afrikassa niin kulttuurisia, taloudellisia kuin sotilaallisiakin keinoja hyödyntäen. Nyt myös Ukraina on aloittanut ponnistelut afrikkalaisten sydämien voittamiseksi puolelleen.

Presidentti Zelenskyi sanoi perjantaina aikovansa pitää Ukrainan ja Afrikan välisen huippukokouksen ja tiivistää suhteitaan mantereeseen. Myös Venäjä aikoo pitää jo toisen Afrikka-huippukokouksen kesän aikana, Reuters kertoo.

Vaikka Zelenskyi pyrki lähentymään Afrikan johtajien kanssa, teki hän selväksi, etteivät rauhanneuvottelut ole Ukrainalle tällä hetkellä vaihtoehto.

”Sanoin selvästi useita kertoja tapaamisemme aikana, että minkäänlainen neuvottelu Venäjän kanssa nyt, kun miehittäjä on maallamme, on sodan jäädyttämistä, kivun ja kärsimyksen jäädyttämistä”, Zelenskyi sanoi toimittajille tapaamisen jälkeen.