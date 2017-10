Ura

Miksi pomo huutaa sähköpostissa? Väärinymmärrykset, yksinäisyys ja tekniset viat ovat etätiimityön arkea

TARVITSEN

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Saarinen tuntee

Tulkintavirheet

Eristäytyminen

Motivointi

Tekniikka