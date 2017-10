Näin saat lisää vaikutusvaltaa – Tee palveluksia, vetoa muiden ihmisten käytökseen ja sitouta vastapuolta, neuvovat asiantuntijat

Ura

Näin saat lisää vaikutusvaltaa – Tee palveluksia, vetoa muiden ihmisten käytökseen ja sitouta vastapuolta, neu

Saiko työkaveri

”Käytännön

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Taitava suostuttelija

Amerikkalainen

1 Vastavuoroisuus

2 Niukkuus

3 Auktoriteetti

4 Johdonmukaisuus

5 Mieltymys

6 Konsensus

7 Yhtenäisyys

Vaikutusvaltaa