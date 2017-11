Ura

Nuoret eivät vieroksu töitä tai hallitse kaikkea teknologiaa – Kumosimme kuusi myyttiä nuorista ja työelämästä

Nuoret

MYYTTI: Nuoret arvostavat työtä aiempaa vähemmän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

MYYTTI: Opiskelijat siirtyvät hitaasti töihin

MYYTTI: Nuorilla on ylivoimaiset digitaidot

MYYTTI: Kaikki nuoret haluavat nyt yrittäjiksi

MYYTTI: Nuorten työurat ovat pirstaleisia

MYYTTI: Nuorten työllisyystilanne on heikko