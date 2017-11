Ura

Onko kevytyrittäjä palkansaaja vai yrittäjä? Entä saako hän ansio­sidonnaista? HS selvitti, mitä uudesta yritt

Olisikohan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Laki

Ukko.fi:n

”Lainsäädäntö ei tunne termiä kevytyrittäjä.” - Maijaliisa Takanen

Tämän

Kevytyrittäjyys

minusta yhden naisen viestintätoimistoksi, oululainen Henna Eklund https://www.hs.fi/haku/?query=henna+eklund mietti vuosi sitten syyskuussa maalatessaan asuntonsa seiniä. Hän oli jäänyt keväällä työttömäksi äidinkielen opettajan työstä, ja opettajan paikat olivat Oulussa kiven alla.Jotain pitäisi keksiä.On, Eklund päätti tuumailunsa. Kun seinät oli maalattu, Eklund aloitti vaihtoehtojen tutkimisen. Hän ei halunnut perustaa heti omaa yritystä, vaan päätti kokeilla yrittämistä pienellä riskillä.Eklund ryhtyi ”kevytyrittäjäksi”, eli hän alkoi työllistää itseään ilman omaa yritystä. Tämä onnistui rekisteröitymällä laskutuspalveluun, joka hoiti Eklundin puolesta laskutuksen ja kirjanpidon.Käytännössä Eklund etsi itselleen asiakkaat ja teki työsuorituksesta laskun Ukko.fi-palvelussa, joka laskutti Eklundin puolesta asiakasta.”Laskutuspalvelu oli helppo tapa lähteä liikkeelle. Sain keskittyä yritysideani rakentamiseen ja asiakkaiden hankkimiseen, koska Ukko hoiti paperisodan puolestani, Eklund sanoo.ei tunne sanaa kevytyrittäjä, eikä ihme. Kyseessä on uusi termi, jonka on lanseerannut Ukko.fi-laskutuspalvelu.Kevytyrittäjän erottaa muista yrittäjistä se, että hänellä ei ole yritystoiminnassa vaadittavaa Y-tunnusta eli yritys- ja yhteisötunnusta.Viranomaiset käyttävät mieluummin termiä itsensä työllistäjä. Tosin termi sisältää myös freelancerit, yksinyrittäjät ja apurahansaajat.Yrittäjämäinen työskentely lisääntyy Suomessa jatkuvasti, mikä on lisännyt myös laskutuspalveluiden suosiota.Tunnetuimmat laskutuspalvelut ovat Suomen ensimmäinen, jo vuonna 2008 perustettu Eezy, jolla on reilut 20 000 käyttäjää, sekä vuonna 2012 perustettu, viime vuosina näkyviin mainoskampanjoihin satsannut Ukko.fi, jolla on noin 40 000 käyttäjää.toimitusjohtajan Aleksi Rautavuoren https://www.hs.fi/haku/?query=aleksi+rautavuoren mukaan yrityksen asiakkaina on koko kirjo käsityöläisistä konsultteihin. Isoimmat asiakaskunnat ovat it-alan ja rakennusalan ammattilaiset.”Moni asiakkaistamme on edelleen palkkatyössä, mutta tekee sivutoimisesti keikkahommia. Yksi kasvava asiakasryhmämme on eläkeläiset, jotka haluavat jatkaa työntekoaan eläkepäivillä”, Rautavuori sanoo.Laskutuspalvelu on hänen mukaansa matalan kynnyksen väylä yrittäjyyteen.”Laskutuspalvelun avulla voi kokeilla yritysideansa toimivuutta. Jos liikeidea toimii, moni päättää perustaa oman yrityksen.”vuoden alussa Henna Eklund alkoi etsiä asiakkaita, joille hän teki esimerkiksi sosiaalisen median markkinointia, uutiskirjeitä ja blogeja. Laskutuspalvelu otti itselleen viisi prosenttia jokaisen lähetetyn laskun summasta.”Sain laskutuspalvelulta samaan hintaan myös ohjeistusta, apua ja kursseja yrittäjyyteen. Se oli hyödyllistä”, Eklund sanoo.Syksyyn mennessä Eklund huomasi, että hänen yritysideansa todella toimii. Niinpä hän päätti siirtyä sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi ja vaihtaa laskutuspalvelun omaan toiminimeen. Edessä oli y-tunnuksen hankkiminen.”Ukko.fi:n laskuttama viisi prosenttia per lasku oli aluksi pieni summa, mutta nyt haluan sen rahan omaan taskuuni. Hoidan jatkossa itse kirjanpitoni, ja y-tunnus antaa minulle myös helpotuksia verotuksessa. Laskutuspalvelu oli kuitenkin mainio ponnahduslauta yrittäjyyteen”, Eklund sanoo.on suhteellisen uusi ilmiö, ja se onkin herättänyt paljon kysymyksiä – myös viranomaisten taholta.Onko kevytyrittäjä palkansaaja vai yrittäjä? Entä jos yritysidea ei kanna, saako silti ansiosidonnaista? Entä miten eläkemaksut pitää hoitaa?HS otti asiasta selvää.Kysymyksiin vastaavat Uk­ko.fi:n toimitusjohtaja Aleksi Rautavuori https://www.hs.fi/haku/?query=aleksi+rautavuori , verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä https://www.hs.fi/haku/?query=tero+maatta , Eläketurvakeskuksen lakiosaston päällikkö Maijaliisa Takanen, https://www.hs.fi/haku/?query=maijaliisa+takanen, taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro https://www.hs.fi/haku/?query=antti+soro sekä TE-toimiston palvelupäällikkö Kari Koivisto https://www.hs.fi/haku/?query=kari+koivisto

Mikä on kevytyrittäjä?

”Kevytyrittäjyys on Ukko.fi:n mielestä yksi neljästä työnteon muodosta: on palkkatyö, kevytyrittäjyys, toiminimiyrittäjyys ja osakeyhtiöyrittäjyys.Kevytyrittäjällä ei ole y-tunnusta, eikä hän ole siksi kirjanpitovelvollinen. Laskutuspalvelu hoitaa verot ja viranomaisilmoitukset kevytyrittäjän puolesta.””Lainsäädäntö ei tunne termiä kevytyrittäjä. Puhekielessä termillä tarkoitetaan ihmistä, joka tekee freelancerina lyhytaikaista työtä sinne ja tänne. Hän hankkii itse omat toimeksiantonsa, eikä häntä katsota palkansaajaksi.Palkansaajana oleminen vaatisi työnantajan kanssa työsuhdetta, jota kevytyrittäjillä ei ole.”

Miten työsuhde määritellään?

”Kevytyrittäjällä ei ole kirjanpitovelvollisuutta.” - Aleksi Rautavuori

”Työsuhteessa työ tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena, ja työstä maksetaan palkkaa. Kevytyrittäjä ei ole työsuhteessa työnantajiinsa eikä laskutuspalveluun.Työ- ja elinkeinoministeriön linjauksen mukaan laskutuspalvelujen asiakkaat katsotaankin lähes automaattisesti yrittäjiksi. Näin ollen heidän tulee maksaa YEL-maksua, eli yrittäjän eläkemaksua.”

Voiko kevytyrittäjä saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta?

”Kevytyrittäjyys ei sulje automaattisesti pois mahdollisuutta työttömyysturvaan. TE-toimisto arvioi, onko yrittäjyys ollut sivu- vai päätoimista. Sivutoimisen yrittäjän on mahdollista saada soviteltua työttömyysetuutta, päätoimisen ei.Päätoimiset yrittäjät voivat toki kuulua yrittäjien työttömyyskassaan.”

Missä menee sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden raja?

”TE-toimisto arvioi asian tapauskohtaisesti. Yrittäjyys katsotaan päätoimiseksi, jos työmäärä on niin suuri, että ihminen ei voi ottaa vastaan kokoaikatyötä.”

Kevytyrittäjällä ei ole omaa y-tunnusta. Mitä merkitystä y-tunnuksella on yrittäjälle?

Saako kevytyrittäjä mistään rahaa, jos hän sairastuu?

”Toiminnan laajuus vaikuttaa siihen, kannattaako y-tunnus hankkia vai ei. Jos kyseessä on pienimuotoinen yritystoiminta, ei y-tunnusta ole yleensä tarpeen hakea. Tulonhankkimiskulut voi vähentää verotuksessa ilman y-tunnustakin.Jos elinkeinotoiminta on laajempaa tai siinä tarvitaan esimerkiksi koneita ja kalustoa, silloin y-tunnuksesta on apua. Y-tunnus mahdollistaa yrittäjälle arvonlisäveron huojennukset ja investointien vähentämisen verotuksessa.””Y-tunnuksen omaava yrittäjä voi tehdä investointeja ja sopimuksia yrityksensä nimissä. Tämä on tarpeen siinä vaiheessa, jos yrittäjä haluaa kasvattaa laajan liiketoiminnan.Jos haluaa lopettaa kevytyrittämisen, kevytyrittäjän tarvitsee vain lopettaa laskutuspalvelun käyttö, y-tunnus on puolestaan työläämpi lopettaa.””Jokainen saa vähintään peruspäivärahaa. Jos yrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus, hän voi saada peruspäivärahaa suurempaa päivärahaa. Summa määräytyy sen mukaan, mitä yrittäjä on ilmoittanut vuosituloikseen eläkevakuutuksessaan.

Miten laskutuspalvelu eroaa kirjanpitoyrityksestä?

”Kevytyrittäjällä ei ole kirjanpitovelvollisuutta. Laskutuspalvelu hoitaa laskun suoritukseen liittyvän byrokratian ja toimittaa verottajalle kaikki tarvittavat tiedot.””Kirjanpitäjä hoitaa koko kirjanpidon, laskutusyritys vain laskee verot ja tekee pakolliset ilmoitukset. Jos yrittäjä laskuttaa yli 20 000 euroa vuodessa, tulee oma kirjanpitäjä laskujemme mukaan edullisemmaksi kuin laskutuspalvelu.Jos käyttää laskutuspalvelua, pitää verovähennykset osata hoitaa itse. Kirjanpitäjä puolestaan hoitaa verovähennykset ja auttaa verosuunnittelussa. He ovat sen alan ammattilaisia.”

Voiko kevytyrittäjä hakea starttirahaa?

”Starttiraha eli valtion myöntämä tuki annetaan uusille päätoimisille yrittäjille. Jos ke­vytyrittäjä on toiminut sivutoimisena yrittäjänä, hän voi hakea starttirahaa. Se, että on jo kokeillut siipiään laskutuspalvelun kautta, on yleensä hyvä asia.Starttirahan tarkoitus on auttaa yrittäjää pärjäämään taloudellisesti yrittäjyyden alussa. Jos starttirahaa hakevalla kevytyrittäjällä on jo töitä ja laskutettavia asiakkaita niin paljon, että hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi, ei starttirahaa myönnetä.”