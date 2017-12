On myytti, että tylsä työ tylsistyttää, sanoo työelämän asiantuntija Heikki Peltola – ”Jos palkkapäivä on työn kohokohta, ihminen on tehnyt itsestään orjan” Työstään innostuneet puhelinmyyjät opettivat Heikki Peltolalle jotakin olennaista työelämästä. Jos työ tympii, ratkaisu ongelmaan löytyy usein korvien välistä.