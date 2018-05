”Sinusta ei tule koskaan johtajaa, koska olet noin lyhyt” – 500 HS:n lukijaa kertoo, millaisiin omituisuuksiin he ovat törmänneet rekrytoinnissa

Ura

”Sinusta ei tule koskaan johtajaa, koska olet noin lyhyt” – 500 HS:n lukijaa kertoo, millaisiin omituisuuksiin

Nykyään on enemmän sääntö kuin poikkeus, että työhakemuksiin ei vastata mitenkään. Se tuntuu ihan käsittämättömältä, sanoo vantaalainen Laura Invenius, 50. Täysi vastaamattomuus on hänen mielestään jopa lisääntynyt viime vuosina. Samaa mieltä on moni muukin.