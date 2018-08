Näin loman hyvät vaikutukset saa säilymään pidempään – Muistele kivoja lomakokemuksia, suunnittele tulevia lomia ja muista, että kesä jatkuu

Ura

Näin loman hyvät vaikutukset saa säilymään pidempään – Muistele kivoja lomakokemuksia, suunnittele tulevia lom

Tuntuu,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Muistele ja jaa lomakokemuksia

2. Suunnittele seuraavaa lomaa

3. Älä ruoski itseäsi

4. Pane rytmit kuntoon

5. Muista, että kesä jatkuu vielä