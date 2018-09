”On tosi korkea kynnys, että perhetietoja voidaan kysyä” – Näin selviät kummallisista kysymyksistä, joita työhaastatteluissa voi tulla eteen

Ura

”On tosi korkea kynnys, että perhetietoja voidaan kysyä” – Näin selviät kummallisista kysymyksistä, joita työh

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työoikeuden

1. Huomioi erityistapaukset

2. Älä kerro liikaa

3. Valmistaudu esimerkkeihin