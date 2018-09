”Harva varmaan odottaa kuulevansa työhaastattelussa tappouhkauksen, epäsuorankaan” – Moni on törmännyt töitä hakiessaan outoihin kysymyksiin, tällaisia ne ovat

Ura

”Harva varmaan odottaa kuulevansa työhaastattelussa tappouhkauksen, epäsuorankaan” – Moni on törmännyt töitä h

”Oletko

Kirjoitimme

Todella

1. Perhettä ja lapsensaamista koskevat kysymykset

Useimmiten

Toimin korkeassa asiantuntijatehtävässä. Joka ainoassa haastattelussa minulta on kysytty perhetilannetta, viimeksi haastateltava odotti hr-puolen poistumista ennen kysymistä. Minulla ei lapsia ole eikä tule, mutta aina kun mainitsen, että kotona on pelkästään mies, saan merkitseviä katseita. Nainen, 31

Perhetilanne

Osa

”Tätähän ei saisi kysyä, mutta onko sulla lapsia?” Nainen, 43

”Emme saa tätä sinulta kysyä, mutta haluaisimme saada tietää, aiotko lähiaikoina hankkiutua raskaaksi.” Nainen, 27

”Kysyttiin epäsuorasti perhetilanteesta tiedustellen, että ”mites sulla kotona, kun menet töistä kotiin, niin odottaako siellä koira vai mikä?”” Nainen, 33

”Kysyttiin tietoja perhetilanteesta sekä lastenhankinnasta. Samanikäinen miespuoleinen tuttavani haki myös tehtävää (kävi samalla viikolla, samalla henkilöllä haastattelussa). Häneltä ei kysytty!” Nainen, 39

”Kai sulla on mies joka elättää sut?” kysyttiin haastattelussa. Haastattelija perusteli kysymystään sillä, että hakemani työtehtävä oli huonosti palkattu.” – Nainen, 29

2. Asepalveluksen suorittaminen

Jos

”Kun haastattelija sitten kuuli minun olevan sivari, hän totesi, että kaltaiseni kuuluisi viedä saunan taakse. Harva varmaan odottaa kuulevansa työhaastattelussa tappouhkauksen, epäsuorankaan.” Mies, 35

3. Terveydentila

Joissakin

4. Tupakka, alkoholi ja muut päihteet

Kysymykset

”Mikä on suhtautumisesi kannabikseen? Vastasin, että hyväksyn laillisen lääkekannabiksen käytön, mutta en laitonta käyttöä. Haastattelu päättyi välittömästi, koska ”huumemyönteisyyttä ei työyhteisössä hyväksytä”. Totesin, että reseptilääke ja huume ovat kaksi eri asiaa, jonka jälkeen haastattelijat tuohtuivat entisestään ja lähes huusivat minut pihalle tilanteesta. Satuin vielä ulos kävellessäni kuulemaan, kun joku haastattelijoista sanoi, että tuon narkkarin nimi ja naama laitetaan muistiin. Mies, 35

5. Lapsuuden perhetausta

Jopa

6. Henkilökohtainen taloustilanne

Hakijan

7. Ulkonäkö

Painostakin

8. Seksisävytteiset kysymykset

Etenkin

Tein soveltuvuuskokeen (monisivuinen valinta) ja sen jälkeen oli psykologin haastattelu, ja hän (mies) kysyi minulta, miten rakastelen – olenko päällä vai alla? Jäin sanattomana toljottamaan, kunnes hän kysyi uudestaan. Sanoin, että koska en aio harrastaa seksiä työpaikalla, niin en katso sen olevan työn kannalta oleellista. Hän vastasi, että se kertoo minusta paljon ihmisenä. Nainen, 52

Pari

Jutussa on käytetty vain niiden vastaajien sitaatteja, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.