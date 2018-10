”En iloitse oikein mistään” – HS:n lukijat kertovat, miten työ muutti heitä huonompaan suuntaan, työpsykologi neuvoo tunnistamaan nämä vaaran merkit

Ura

”En iloitse oikein mistään” – HS:n lukijat kertovat, miten työ muutti heitä huonompaan suuntaan, työpsykologi

”Olen kireä ja väsynyt koko ajan työn kiireen vuoksi, työn ulkopuolelle en jaksa kuunnella kenenkään huolia. Ystävyyssuhteet kuihtuvat. Harmittaa, mutta resursseja ei vain jää.” Nainen, 41, terveydenhoitaja

Kuulostaako

”Luotto ihmisiin on mennyt. Vuosi vuodelta olen aina vaan antisosiaalisempi kuin ennen. Uusien ihmisten tapaaminen ja heihin tutustuminen ei vaan enää kiinnosta. Vaimo on asian myös huomannut. Siihen on jo tottunut, joten ei se juuri miltään tunnu.” Mies, 37, järjestyksenvalvoja

”En iloitse oikein mistään. Joku kertoo asian eikä se lainkaan kiinnosta. Miten minusta on tullut niin piittaamaton? Olen erittäin huolestunut, olen ollut jo pitkään.” Nainen, 62, pääluottamusmies

Vastaajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen väsyneempi sekä henkisesti että fyysisesti. Työ ei ole fyysisesti kuormittavaa, mutta 6,5 tunnin istuminen on rankkaa. Päivittäin käsiteltävä infotulva on loputon ja siksi yhden ihmisen kannettavaksi epäinhimillinen. Koen henkistä uupumusta lähes päivittäin. Se vaikuttaa suoraan myös sosiaaliseen elämään ja hyvinvointiin. Väsymys estää tekemästä asioita, joista todella nautin ja jotka saavat minut kukoistamaan eli voimaan hyvin.” Nainen, 28, asiantuntija pankkialalla

Väsymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Useiden yt-neuvotteluiden jälkeen olen päätynyt menemään urallani taaksepäin. Tämä on alkanut tuntua yhä turhauttavammalta, sillä firmassa on tästä asemasta todella vaikea edetä. Vaikka olen tehnyt sen useammankin kerran niin aina seuraavan yt-kierroksen jälkeen olen takaisin alkupisteessä. Ajatellaan, etteivät assistentit haluakaan olla muuta. Mutta minä haluan. Ja osaan, mutta olisin hullu jos tekisin vuosikausia managerintasoisia hommia assarin palkalla. Minusta on siis tullut alisuoriutuja. Yritän saada päivät kulumaan ja kerään voimia taas seuraavaan yritykseen. En halua luovuttaa, mutta kyllä alkaa usko olla jo koetuksella. Lapsilta on tullut kommenttia, että silloin kun minulla oli haastavampia hommia, olin iloinen ja energinen. Tuntui että mikä vain on mahdollista. On surullista, sillä en ole enää täysin oma itseni. Nainen, 44, ison yrityksen assistentti

”Myös alisuorittaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hannonen

”Olen ehtinyt tehdä noin 15 vuoden työuran sosiaalialalla, josta viimeiset vuodet esimiestehtävissä. Työ oli erittäin vastuullista ja vaativaa. Päivät venyivät usein pitkiksi ja töistä tultua aloitin vielä toisen työpäivän kotona jatkamalla kesken jääneitä töitä. Olin jatkuvasti ärtynyt, hajamielinen, päätä särki useana päivänä viikossa. Iltaisin en olisi jaksanut tehdä mitään ja sänkyyn mennessä taju lähti saman tien. Parhaiten työn kuormasta kertoi se, että muisti oli ihan onneton. Saatoin käydä keskustelun työntekijän tai kollegan kanssa ja unohdin sisällön täysin kun siirryin seuraavaan tehtävään. Samoin esimerkiksi kirjan lukeminen ei tahtonut onnistua ollenkaan kun aivot eivät suostuneet keskittymään vain yhteen asiaan. Todellisuus valkeni kunnolla itselle vasta siinä vaiheessa kun tein tietoisen valinnan ja jäin töistä pois. Etäisyys auttoi näkemään, millaiseksi olin muuttunut ja toi takaisin entisen minäni. Muistin, että olenkin ihan mukava ja rauhallinen tyyppi. Tein uuden uravalinnan enkä palannut enää sanoihin töihin.” Nainen, 38, esimies sosiaalialla

Asiantuntijatyön iso

”Ennen olin kärsivällinen houkuttelija, joka sai asiakkaat suihkuun ja hoitomyönteisiksi puhumalla ja perustelemalla, nyt kiihdyn alle aikayksikön eivätkä asiat suju sellaisella käytöksellä. Pinna on kiristynyt ja lyhentynyt. Hiillyn herkästi.” Nainen, 64, perushoitaja

”Olen kireä ja väsynyt koko ajan työn kiireen vuoksi, työn ulkopuolelle en jaksa kuunnella kenenkään huolia. Ystävyyssuhteet kuihtuvat. Harmittaa, mutta resursseja ei vain jää.” Nainen, 41, terveydenhoitaja.

”Kärsimättömyys kaikkien muiden käytöstä kohtaan, ellei se johda suoraan tavoiteltuun tulokseen nopeimmalla tavalla. Vaikea olla antamatta ohjeita ja vaikea hyväksyä ohjeita. Työssähän ne nykyään hoitaa konserni. Töissä ei aika enää riitä siihen, mitä edes laki vaatii. Aiemmin työnjohto sisälsi myös työn suunnittelun, opastuksen, valvonnan ja tarkastuksen. Nyt vain käsketään työntekijät kohteeseen tekemään jotakin, jota joku asiaa tuntematon on tilannut. Tämän vuoksi tulee ristiriitoja sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Kaveri totesi taannoin, että huumorintajuni on kadonnut kokonaan.” Mies, 51, työnjohtaja kiinteistötekniikan alalla

”Masennun, koska joudun kuuntelemaan tyytymättömiä ja vihaisia asiakkaita. Erakoidun, koska en jaksa ihmisiä. Ystävä ilmaisi pettymyksensä, koska olen muuttunut surulliseksi ja hiljaiseksi enkä jaksa tavata enää niin usein. Se tuntui ikävältä. Minulla ei ole energiaa palata ennalleni. Eristäydyn liikaa.” Nainen, 54, asiakaspalvelija lentokentällä

Heli Hannosen

Työnantajan