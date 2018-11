Yhä useampi lykkää lapsen hankkimista ja on vaarassa jäädä ilman – Näin Krista ja Ilkka Saarikoski sen tekivät, vaikka kummallakaan ei ollut vaki­työtä ja talo­remontti vasta alkoi Palkansaajien asema on pysynyt pitkälti ennallaan, mutta siitä huolimatta moni nuori aikuinen on huolissaan uran ja perheen yhteensovittamisesta. Krista ja Ilkka Saarikoski uivat vastavirtaan.