Näillä harjoituksilla opit priorisoimaan työt – Asiantuntijat kertovat, miten karsit turhat tehtävät ja saat aikaa olennaiseen

Ura

Näillä harjoituksilla opit priorisoimaan työt – Asiantuntijat kertovat, miten karsit turhat tehtävät ja saat a

”Se,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jaottele kuten Eisenhower

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kannattaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Listaa tärkeysjärjestykseen

Työn

Sovi, mistä voi luopua

”Jos kaikki on tärkeätä ja kiireellistä, et oikeasti tiedä, mikä on tärkeätä.”

Kalenteroi aikaa tärkeälle

”Aika monen on vaikeampi siirtyä reagoivasta työstä keskittymistä vaativaan kuin toisin päin.”

Sähköpostin

Riekki