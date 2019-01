Perjantaipullot katosivat, eikä krapulassa enää uskalleta käydä töissä – kysely paljastaa ison muutoksen työpaikkojen alkoholikulttuurissa

Ura

Perjantaipullot katosivat, eikä krapulassa enää uskalleta käydä töissä – kysely paljastaa ison muutoksen työpa

Alkoholinkäyttö

Pommacia löytyy myös, ja sitä saa ottaa ilman selityksiä. (Nainen, 46, juristi) Tiukempaan suuntaan, alkometri löytyy ja sitä käytetään. (Nainen, 43, orkesterimuusikko) Ennen keikkoja juodaan vähemmän kuin ennen. Muutenkin alkoholin käyttö tuntuu vähentyneen. (Mies, 38, muusikko)

HS julkaisi

Työpaikalla ei nautita alkoholia lukuun ottamatta muutamaa poikkeustilannetta kuten lasillinen kuoharia koko henkilöstöryhmän (50–70 henkilöä) kesken ison kaupan juhlistamiseksi. (Mies, 62, teknologiateollisuus) Vielä viisi vuotta sitten oli yhteinen perjantaipullo ja firman bileissä samppanjaa. Nykyään ei. (Nainen, 34, finanssiala) Pikkujoulut ja muut kekkerit ovat rauhoittuneet. Nyt suositaan esimerkiksi liikunnallisia tapahtumia. (Mies, 25, sosiaali- ja terveysala) Puhallutuksia on nyt mahdollista tehdä ilman epäilyä. Aikaisemmin puhallettiin vain, jos oli tapahtunut onnettomuus tai vahinko. (Mies, 54, lentoliikenne) Työpaikalle tuli nollatoleranssi 2016. Sitä ennen saatettiin joskus ottaa lasilliset kuohuviiniä esimerkiksi uuden kaupan juhlistamiseksi. (Mies, 44, meritekniikka)

A-klinikkasäätiö

Kyllä tissutellaan muiden sossutätien kanssa aina kun mahdollista. (Nainen, 45, sosiaaliala)

Krapulassa kukaan ei uskalla tulla enää töihin. Nollatoleranssi. Satunnaispuhallutukset. (Nainen, 34, paperiteollisuus) On muuttunut paljonkin. Yli kymmenen vuotta sitten firman työntekijöiden kosteat saunaillat, läksiäiset tai muut vastaavat olivat yleisiä. Nykyään työajan ulkopuolisia kosteita tapahtumia on harvoin. Ihmiset tuntuvat nykyään arvostavan enemmän omaa vapaa-aikaansa. (Muu, 44, konsultti)

Kyllä on – vähentynyt. Lisäksi absolutisteja ei katsota enää niin kieroon. (Mies, 47, valtionhallinto) Hyvin harvinaista nykyään. Virka-ajan jälkeen joskus paljonkin mutta kuitenkin vähemmän nykyään. (Mies, 40, valtionhallinto) Ennen oli normaalia juoda perjantain lounaan yhteydessä yksi olut. Nyt se ei tulisi kuuloonkaan. Pikkujouluissakin tarjotaan vain jäävettä. (Mies, 48, julkinen hallinto)

On muuttunut, tarjoilu on merkittävästi supistunut, ja tarjolla on aina myös alkoholiton vaihtoehto. Jotkut tapahtumat ovat täysin alkoholittomia. (Nainen, 50, sote-ala) Juhlinta on hieman rauhoittunut ja tylsistynyt. Onko se pelkoa, jota kilpailu teettää? (Mies, 40, teatteri- ja tanssiala)

Tutkimusten

Alkoholin käyttö

Työpaikoilla ei pidetä enää huikanottajia, koska töitä pitää tehdä hyvin, ahkerasti ja ilman työtapaturmia. (Mies, 67, eläkkeellä energia-alan huoltotöistä) On muuttunut, tullut voimaan täysin nollatoleranssi. Asiaan vaikuttaa myös globaalin ulkomaisen omistajan säännöt ja ohjeet. (Mies, 63, teknologiateollisuus) Meillä on myös nimitetty alkoholivastaava, jonka tehtävänä on tarkkailla, ettei tule ylilyöntejä. (Nainen, 35, arkkitehti)

Hakkarainen toivoo

Pikkujouluen känniläträäminen on selkeästi vähentynyt, eikä ylilyöntejä esiinny enää niin paljon. On positiivista huomata, että alkoholikulttuuri on muuttunut sen verran, ettei aina tarvitse vetää päätä täyteen. Kuoharilla on tapana kilistellä syntymäpäiviä tai läksiäisiä, jos juhlakalu niin on päättänyt tehdä. Pari lasillista ei vaikuta kenenkään työpäivään, tapahtui se sitten töiden lomassa tai niiden jälkeen. Kertoo vielä jotakin suomalaisesta alkoholikulttuurista, jos kaikki isojen juhlien tai ravintoloiden ulkopuolella tapahtuva alkoholin käyttö olisi jotenkin paheksuttavaa. Itseasiassa pieni kilistelykulttuuri on ihan paikallaan, sillä se ohjaa alkoholikulttuuria oikeaan suuntaan. Kun tein varastoduunia keski-ikäisten miesten kanssa, niin maanantaisin saattoi vielä nähdä jälkiä viikonlopun ”nollauksista”. Nyt kun kollegat ovat 25–35-vuotiaita, ei tällaiseen törmää. Nuorten kanssa voi mennä myös töiden jälkeen yhdelle lasilliselle ja kotiin, mutta vanhempien ikäluokkien kanssa tämä ei aina onnistu. Viikot ollaan kuivin suin, mutta viikonloppuna vedetään senkin edestä. Liian monelle suomalaiselle alkoholi edustaa vain viikonloppuna tapahtuvaa ”nollaamista”, ja arkena alkoholin nauttiminen on synneistä suurin. (Mies, 25, kaupan ala)