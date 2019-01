Tekeekö puolisosi liikaa töitä? Äärimmäisen työtahdin taustalla voi olla väärinkäsitys, jonka selvittämisessä olet avainasemassa

Ura

Tekeekö puolisosi liikaa töitä? Äärimmäisen työtahdin taustalla voi olla väärinkäsitys, jonka selvittämisessä

”Työnarkomaaneja on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteistä aikaa on vähän, ja puoliso on stressaantunut. Tilannetta leimaa väliaikaisuus, mutta asian muuttumisesta ei ole varmuutta. (Mies, 31) Emme ehdi olemaan yhdessä, mikä tekee meidät molemmat surullisiksi. Emme voi tilanteelle mitään nykyisessä yrityksessä. Ainoa ratkaisu olisi, että hän lopettaa työt. (Nainen, 22) Ratkaisumme on, että poikaystäväni siirtyy tavallisiin päivätöihin keväällä, jolloin ongelma ratkeaa. Reissutöissä jatkaminen ei ole meille vaihtoehto. (Nainen, 18)

Mikko Härmän

Joskus olen asiasta puhunut, mutta tilanne on ollut tämä jo seurusteluajoista alkaen. Tiesin, mihin lähden. Silloin kun lapset olivat pieniä, yritin saada miehen olemaan enemmän kotona. Tuloksena oli riitaa, ahdistusta ja syyllisyyttä. Kotona vietetyt tunnit eivät huimasti lisääntyneet. (Nainen, 52)

Ratkaisu on se, että hyväksyy tilanteen eikä ainakaan enää lisää stressiä riitelemällä asiasta. (Nainen, 46) Hän käy nukkumassa kotona. Olemme keskustelleet. Ei ole onnistunut. Tilanne on pysyvä. (Mies, 68)

Puoliso priorisoi työn ja perheen. Perhearki siis toimii, mutta hankaloituu. Suurin vaikutus on hänen omassa vapaa-ajassaan ja kaverisuhteissaan. Yöunet ovat lyhentyneet merkittävästi, aikaa omille aktiviteeteille ei ole. Olemme järjestelleet työ- ja perhe-elämää tehokkaammin toimivaksi. Lisäksi meillä on välillä lapsenvahti käytössä. Olemme pyrkineet vähentämään työtaakkaa, mutta emme ole ainakaan vielä onnistuneet. Ei ole pysyvää ratkaisua. (Mies, 34)

Teemme molemmat paljon töitä ja oikeastaan lähes koko ajan. Työ ei tunnu työltä vaan on elämäntapa. Osa identiteettiä. Silti joskus tilanne ärsyttää meitä molempia, kun on vaikea löytää yhteistä aikaa vaikkapa siivoamiselle tai yhteiselle reissulle. Ajattelemme, että tilanne vaihtelee ja muuttuu, ettei sille tarvitse aktiivisesti tehdä edes mitään. (Nainen, 30) Kyllä välillä on pidetty jaksoja, jolloin ei kotona tehdä töitä ennen lapsen nukkumaan menoa. (Nainen, 35)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän on myöhässä sovituista menoista, peruuttaa jos muistaa. Ei tee sovittuja kotitöitä. Ei olla päästy sopimukseen yhteisistä menoista kiinni pitämisestä. Työnantaja menee aina edelle kaikessa. Olen yrittänyt ohjeistaa, miten työnantaja saadaan kuriin. Neuvot eivät mene perille. (Mies, 41) Puolison liika työnteko haittaa. Hänen läsnäolonsa on vajavaista, kun hänellä on työmoodi päällä. Hän on äkkipikainen. Hänen on vaikea myöntää liiallisella työskentelyllään olevan mitään negatiivisia seurauksia saati vaikutuksia parisuhteeseemme. Työ on hänen mielestään hyvä asia. Kaikki muut tulkinnat ovat mahdottomia. (Mies, 45)

Lapsiperheessä vähäinen yhteinen aika katoaa lähes olemattomaksi. Lisäksi on itse hankalaa rentoutua, kun toinen tekee koko ajan jotain hyödyllistä. Ulkopuolisena on vaikeaa arvioida iltatöiden välttämättömyyttä, mutta priorisoinnista lienee kysymys, jos työt kulkeutuvat säännöllisesti kotiin. Vaimoni on aktiivisesti pyrkinyt vähentämään iltatöitä ja on siinä onnistunutkin. Satunnainen joustaminen on ymmärrettävämpää kuin jatkuva ylikuorma. (Mies, 36)

Ylitöitä

Kiireisissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Pitää

Ärtymystä, kiukuttelua, henkistä poissaoloa, yhteisen tekemisen puuttumista, myös lomilla. Kotitöiden epätasainen jakautuminen. Aikuisen ihmisen pitää itse tehdä valintansa. En ratko ajankäyttöä toisen puolesta. Toki mielelläni keskustelisin, jos halua muutokseen löytyisi. Teen itsekin aika paljon töitä, eli ymmärrän myös työn imua. (Nainen, 48)

Jatkuvia aikataulumuutoksia, sovittujen menojen peruuntumisia. Harvat koko perheen yhteishetket muuttuvat helposti työasioiden hoitamiseksi, tai jolleivät muutu, niin mies on vain puoliksi läsnä miettiessään työasioita ja sitä, miten muistaa hoitaa kaiken sitten, kun perhehetki on ohi. Lapset kertovat tämän tästä ikävöivänsä isää, vaikka hän on periaatteessa ollut kotonakin. Lastenhoito ja kodin pyörittäminen jäävät kokonaan minun vastuulleni. Asiasta keskustellaan säännöllisesti, ratkaisua ei tunnu löytyvän. (Nainen, 45)