Kiira Korpi suoritti ihan liikaa, sitten hän päätti elää 7-kohtaisen listan mukaan – kaksi kertaa vuodessa hän tarkistaa, onko noudattanut sitä

Kuka?

Kiira Korpi



30-vuotias taitoluistelija, joka lopetti kilpauransa vuonna 2015. Ehti saavuttaa muun muassa kolme EM-mitalia.



Sittemmin valmentanut, luistellut ­näytösluisteluissa ja ollut asiantuntijana Ylen taito­luistelulähetyksissä.



Aloitti syksyllä 2018 ­opinnot newyorkilaisessa The New School -yliopistossa, jossa tekee yleissivistävää bachelor of liberal arts -tutkintoa.



Asuu New Yorkissa Manhattanilla aviomiehensä, siskonsa ja tämän miehen kanssa.