Oikiksen pääsykoemateriaalin saa nyt maksutta verkosta – osa lain opiskelijoista valitaan pelkällä todistuksella ensi kertaa

Lakiakin voi tänä vuonna päästä lukemaan ilman pääsykoetta.

Lääketieteessä ei todistusvalintaa vielä tänä keväänä ole.

Yhdellä valintakokeella voi hakea kaikkiin diplomi-insinöörejä kouluttaviin yliopistoihin.

itkään puuhattu ja ankaraa vastustustakin herättänyt opiskelijoiden todistusvalinta korkeakouluihin etenee pikkuhiljaa.Tämä kevät eletään vielä siirtymävuotta, jolloin käytössä on vielä melko yleisesti niin sanottu yhteispistevalinta. Siinä vaikuttavat sekä ylioppilastodistuksen alkupisteet että pääsy­koepisteet. Siitä luovutaan kokonaan ensi vuonna.Viime syksynä opintonsa aloittaneista yliopisto-opiskelijoista jo liki neljännes valittiin vain todistusten perusteella ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoistakin 13 prosenttia.Ensi vuonna yli puolet opintonsa aloittavista on määrä valita todistuksin muilla paitsi taide-, kulttuuri- ja liikunta-aloilla. Näin ovat korkeakoulut ja opetusministeriö sopineet.avulla yritetään vauhdittaa korkeakouluun pääsyä ja vähentää valmennuskurssien tarvetta ja ylipäänsä pitkää pänttäystä.Samaa on tavoi­teltu myös niin sano­tuilla ensi­kerta­lais­kiin­tiöillä. Niiden vaiku­tus on jäänyt vielä vähäiseksi, koska hakijoistakin valtaosa on ensikertalaisia eli niitä, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa.Uusien ylioppilaiden välitön pääsy opiskelemaan on vaikeutunut jo yli kymmenen vuotta. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 ylioppilaista vain 28 prosenttia jatkoi opintoja samana vuonna, kun vielä 2007 osuus oli 43 prosenttia.kiintiö on ollut käytössä vuodesta 2016. Kiintiö on aiheuttanut lähinnä sen, että esimerkiksi ammattikorkeakoulun suosio on vähentynyt verrattuna yliopistoihin, eivätkä esimerkiksi lääkäriksi havittelevat ala ensin opiskella matematiikkaa. Ylioppilaat eivät siis ota vastaan sellaista paikkaa, josta heidän ei ole tarkoituskaan valmistua.Todistusvalinta kuitenkin etenee. Lakiakin voi tänä vuonna päästä lukemaan ilman pääsy­koetta. Eikä koettakaan varten tarvitse hankkia kalliita kirjoja, vaan noin 300-sivuisen aineiston saa maksutta netistä. Lukuaikaa on kuukauden verran.Muillakin aloilla kokeita on jo kevennetty niin, että pitkää valmentautumista edellyttäviä testejä on vähennetty esimerkiksi karsimalla etukäteen luettavaa kirjallisuutta ja kutistamalla lukemiseen varattua aikaa.Opiskelijan kannalta keventäminen saattaa tosin tuntua raskaaltakin, sillä lyhyt luku­aika voi myös lisätä stressiä, vaikka tarkoitus on päinvastainen.Vasta koetilanteessa jaettava aineisto voi askarruttaa, kun siihen ei pääse tutustumaan etukäteen. Jos etukäteen luettavaa aineistoa ei ole ensinkään, korostuu vastaustekniikassa valmentautuminen, vaikka valmennuskurssien oli määrä vähentyä.Toi­saalta nyt on hel­pompi yrit­tää useam­malle­kin alalle, kun luet­tavaa yhteen koh­teeseen on entistä vähem­män.opiskelijoiden valintaa todistusten perusteella on jo lisätty useilla aloilla, kun aiemmin todistusvalinnalla pääsi opiskelemaan lähinnä matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja joitakin tekniikan aloja.Esimerkiksi yliopistojen kauppatieteisiin valittiin jo viime vuonna 60 prosenttia opiskelijoista todistusten perusteella. Osuus on sama tänä keväänä.Ainakaan kaupallisilla aloilla todistusvalinta ei lisännyt naisten osuutta, vaan ala on yhä niukasti miesvaltainen. Sen sijaan nuorten ja ensikertalaisten osuus kasvoi.Sisäänpääsyyn pelkkien yli­oppilasarvosanojen perusteella riitti kutakuinkin vahvan exi­mian eli toiseksi korkeimman arvosanan paperit. Kynnys oli korkein Aalto-yliopistoon.Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeet perustuvat nyt lukion oppimääriin yhteiskuntaopista, histo­riasta ja matematiikasta. Erillisten pääsykoekirjojen pänttäys on kauppatieteissä jo jäänyt historiaan.Tänä keväänä myös oikeustiede ottaa käyttöön todistusvalinnan, mutta vain noin 20 prosentin osuudella.Ensi vuonnakaan ei aiota valita enempää kuin 40 prosenttia uusista oikeustieteen opiskelijoista todistusten perusteella, vaikka valtakunnallinen toive tai suositus tähtää siihen, että ”paperivalinta” olisi tuolloin pääväylä.rinnalla säilyy pääsykokeita joillakin muillakin aloilla, ja muitakin väyliä kehitellään. Avoimen korkeakoulun opintojen lisäksi on suunnitteilla esimerkiksi digitaalisia näyttökursseja, joita voisi suorittaa jo toisella asteella eli ammattikoulussa tai lukiossa.Esimerkkinä ovat jo kaikille avoimet tietojenkäsittelytieteen opinnot Helsingin yliopistossa.Pyrkijälle helpotusta tuo myös se, että yhä useammalla alalla järjestetään yhteisiä, valtakunnallisia kokeita. Oikeustieteitäkin lukemaan voi hakea yhtä aikaa ja samalla kokeella kaikkiin alan tiedekuntiin eli Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yli­opistoihin.tänä keväänä on sekin, ettei oikeustieteeseen enää valita lainkaan yhteispistekiintiöllä, vaan vain joko todistusten tai kokeitten perusteella. Sama suuntaus on muillakin aloilla viimeistään vuonna 2020.Ylioppilastutkinnosta annetaan oikeustieteessä pisteitä viidestä kokeesta, jotka ovat tänä keväänä äidinkieli tai suomi tai ruotsi toisena kielenä ja neljä muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Vuonna 2020 otetaan käyttöön uusi, valtakunnallinen pisteytys, josta yliopistot päättivät keväällä 2018.suositulla alalla eli lääketieteessä ei todistusvalintaa vielä tänä keväänä ole.Vasta ensi vuonna on määrä poimia tulevista lääkäreistä enintään 51 prosenttia ylioppilastodistusten perusteella ja loput kokeella.Lääketieteen pääsykokeessa tentataan jo nytkin lähinnä lukio­aineita, kuten biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Kokeesta selviytyäkseen pitää olla hyvä myös matematiikassa, sillä laskemista on paljon.Kevään 2020 valinnoissa todistuspisteet lasketaan useimmiten viidestä, mutta joillakin aloilla, kuten lääketieteessä, jopa kuudesta ylioppilaskokeesta. Siten hakijoiden erot halutaan saada paremmin näkyviin.aloilla pisteitä tulee ainakin äidinkielestä, mutta vielä arvokkaampi on pitkä matematiikka. Useimmiten arvotetaan myös yksi tai useampi reaaliaine tai kieli.Kun pistetaulukot keväällä julkistettiin, ihmetystä herätti muun muassa se, että fysiikan koe toisi juristiksi haluavalle enemmän pisteitä kuin yhteiskuntaoppi.Joissakin koulutusohjelmissa voi olla kynnysehtona tietystä aineesta kuten kemiasta saatu magna-arvosana. Joissakin pääsy hoituu niin sanotulla suoravalinnalla eli tietyn yhden aineen tarpeeksi hyvällä arvosanalla.Tekniikan alan yhteisvalinnassa todistuspistein valitaan tänä keväänä minimissään 20 ja maksimissaan 50 prosenttia hakijoista.Ensi vuonna osuus nousee 60–80 prosenttiin, ja se vaihtelee yliopistoittain.Yhdellä valintakokeella voi hakea kaikkiin diplomi-insinöörejä kouluttaviin yliopistoihin.valmistellaan parhaillaan kaikille yhteistä digitaalista pääsykoetta.Kokeessa on alojen yhteisiä ja erityisiä osia.Tekniikassa korostuvat matemaattis-luonnontieteelliset osiot. Sosiaalialalla mitataan myös tunneälyä.Todistusvalintaan ammattikorkeakouluissa siirrytään laajemmin vasta keväällä 2020.Ammattikorkeakoulujen pistevalinnassa otetaan huomioon joko ylioppilastodistus tai ammatillisen perustutkinnon todistus.Toisin kuin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa saa yli­oppilastutkinnon äidinkielen, pitkän matematiikan ja pitkän kielen laudatureista yhtä paljon eli 46 pistettä. Yliopistoissa matematiikkaa arvostetaan yleensä enemmän.