Työntekijät kokevat aiempaa enemmän epäluottamusta, – ”Pahimmassa tapauksessa vaihdetaan työpaikkaa tai paikkakuntaa”, sanoo tutkija Hyvän yhteistyön perusta on luottamus. Taina Savolainen on tutkinut luottamusta työelämässä yli kymmenen vuoden ajan. Se on paljastanut, että luottamus syntyy hitaasti mutta voi mennä rikki kerrasta.