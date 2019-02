Työelämän muutostahti luo epäluottamusta – luottamusrikkojen hoitamisessa meistä on kuitenkin tullut entistä parempia, sanoo luottamustutkija Hyvän yhteistyön perusta on luottamus. Taina Savolainen on tutkinut luottamusta työelämässä yli kymmenen vuoden ajan. Se on paljastanut, että luottamus syntyy hitaasti mutta voi mennä rikki kerrasta.