Krista Jokinen joutui kriisiin opiskellessaan unelma-ammattiinsa, sitten isä teki yllättävän ehdotuksen – ”Tajusin, että pärjään missä vaan” Jukka Jokiselle työ on vain työtä, mutta hänen tyttärelleen se on puoli elämää. Vanhempi voi vaikuttaa lapsensa työasenteisiin. Paras lopputulos on, jos lapsesta tulee omanlaisensa.