Krista Jokinen joutui kriisiin opiskellessaan unelma-ammattiinsa, sitten isä teki yllättävän ehdotuksen – Näin vanhempi voi vaikuttaa lapsensa työasenteisiin Jukka Jokiselle työ on vain työtä, mutta hänen tyttärelleen se on puoli elämää. Vanhempi voi vaikuttaa lapsensa työasenteisiin. Paras lopputulos on, jos lapsesta tulee omanlaisensa.