Älä jää sohvalle lojumaan, jos ei kesätyön haussa tärppää – tee kuten Eetu Hautamäki ja yhä useampi nuori

1. Tee kuten Eetu: luo itse oma tienestisi

”Peli ei missään nimessä ole vielä menetetty, mutta nyt viimeistään omaa aktiivisuutta peliin.”

2. Rohkaistu! Tulevan kesän työpaikkaralli on yhä käynnissä

”Yrityksissä on paljon vielä työpaikoiksi muodostumatonta työtä.”

3. Mieti, mitä yritys tarvitsee, ja tarjoudu tekemään työ

”Nuorilla on paljon sellaista osaamista, jota yrityksillä ei ole.”

4. Tee keikkatöitä

5. Hanki mitä tahansa kokemusta