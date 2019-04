Ura

”Kuivaksi opettaminen jää nyt vastuulleni” – Viisi isää kertoo, kuinka uran ja perheen yhdistäminen onnistuu

Olli Kärk­käinen, 36, Nor­dean eko­nomisti

”Meillä

”Mielestäni on kyllä hassua, että isät saavat näin pienestä jo sankarin viitan harteilleen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt voi jo kysyä, onko isillä varaa olla jäämättä kotiin.

”Juuri nyt suosikkimme on tyynysota”

Mikko Poutala, pelastuslaitoksen työntekijä

”Meillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aika usein puheet kääntyvät äiteihin, joiden jaksamisesta olemme huolissamme.

Parasta pojan kanssa ovat ne hetket, kun molemmat pääsevät yhteiseen leikkimisen moodiin.

”Olen kunnianhimoinen mutta en perhe-elämän kustannuksella”

Pascal Gauthier, 47, johtaja Nordic Investment Bankissa

”Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanadassa uralla eteneminen voi vaikeutua, jos jää perhevapaalle.

Lapsen kanssa oppii johtamistaitoja ja empatiaa.

”Olin luovassa vireessä, mutta pidin kiinni myös isyydestä”

Tuomas Käyhkö, 44, yrittäjä, mainosalalla

”Meillä

Minulla oli jo nuorena isyyden kaipuu.

Pitää muistaa, että vaimoni oli lasten kanssa kaiken kaikkiaan 12 vuotta kotona. Se mahdollisti minun urani.

”Työasioidenkin kannalta jotain tässä saattaa liikahtaa”

Aleksi Neuvonen, 44, Demos Helsinki -ajatushautomon perustaja

Onhan tämä emotionaalinen lataus todella palkitsevaa.

Kavereiden kanssa keskustellaan välillä hyvinkin innokkaasti esimeriksi lasten psykologisesta kehityksestä.

on kolme lasta, ja olen juuri jää­mässä kesän yli van­hempain­vapaalle nuorim­maisen kanssa, joka on puoli­toista­vuotias. Van­hem­mat lapset ovat kah­dek­san ja seit­semän. Heidän kans­saan olin kotona lyhyempiä pätkiä. Olin silloin väitöskirjatutkijana, joten kotiin jääminen sujui luontevasti, mutta muuten elämä oli silloin enemmän tasapainottelua, kun lapset syntyivät niin lähekkäin.Nyt halusin selkeämmän pätkän, ja olen iloinen, että pystyn olemaan näinkin pitkään. Mielestäni on kyllä hassua, että isät saavat näin pienestä jo sankarin viitan harteilleen.Odotan mielenkiinnolla, että pääsen tutustumaan pienimpään lapseen vielä paremmin arjen touhuissa. Kommunikaatiota alkaa jo olla, vauhtia ja tekemistä riittää. Ensin pitää ottaa päivärutiinit haltuun, ja isompien lasten harrastusrumbassa on säätämistä.Ruokavastuut ovat meillä jakaantuneet aika tasaisesti. Nyt minulle tulee ehkä enemmän pyykkivastuuta. En muista lasten kokoja ulkoa, mutta olen tallentanut ne kännykkään. Pienimmän opettaminen kuivaksi jää nyt minulle, kuten myös päiväkotiin totuttelu.Lasten kanssa työ­elämän­kin tai­dot kehit­tyvät. Koto­na oppii organi­sointia ja oppii myös paljon omasta itses­tään ja paineen­sieto­kyvys­tään.Kun ilmoitin töissä pitäväni keskimääräistä pidemmän isyysvapaan, esimieheni oli innostunut.Olennaista on, että isätkin ottavat täyden hoitovastuun ja toivon, että tästä olisi tulossa normi. Nyt voi jo kysyä, onko isillä varaa olla jäämättä kotiin.Töissä asiat jäivät hyvään vaiheeseen. Hätätilanteessa saa kyllä soittaa, ja varmasti seuraan vapaallakin talousuutisia. Elokuussa sitten takaisin uudella innolla!”on yksi poika, seitsemänvuotias koululainen. Kun hän syntyi, työskentelin palomiehenä vuorotyössä. Pari vuotta sitten siirryin toimistotöihin, mutta vuorotyökin sujui ihan hyvin.Palomiehillä on kolmen päivän vapaita, joten kävimme pojan kanssa usein esimerkiksi arkisin uimahallissa. Siellä oli hauska huomata, että altaan laidalla saattoi istua useampikin brankkari-isä samaan aikaan.Arki­vapaista seu­rasi myös se, että olen hoi­tanut päivä­koti­hommia enem­män kuin vai­mo. Neuvo­loissa olin aina mukana, tosin siellä vähän häi­ritsi, kun keskusteluissa mentiin aina äidin ehdoilla. Minusta oli tärkeää olla mukana, koska jos vaimo halusi jutella jälkeen päin, oltiin ainakin kuultu samat jutut.Palokunta on ainutlaatuinen työyhteisö, ja siellä puhutaan paljon myös isyyteen liittyvistä jutuista. Aika usein puheet kääntyvät kyllä äiteihin, joiden jaksamisesta olemme huolissamme.Poika on käynyt paloasemalla nollavuotiaasta saakka.Kotona työt jakaantuvat yleensä niin, että pyykit ovat minun valtakuntaani, ja vaimo taas viihtyy keittiössä.Kaikki palomiehet sanovat, että työ muuttuu toisenlaiseksi, kun on lapsi. Omalle kohdalle osui kerran kätkytkuolematapaus, jossa olin elvyttämässä. Poika oli samanikäinen kuin omani, ja sillä oli samanlainen body päällä. Se oli kova paikka.Parasta pojan kanssa ovat ne hetket, kun molemmat pääsevät yhteiseen leikkimisen moodiin. Juuri nyt suosikkimme on tyynysota, jota jatketaan siihen asti, kunnes kundi sanoo, että se on ihan puhki.”kotoisin Kanadasta. Muutimme suomalaisen vaimoni kanssa Helsinkiin melkein kahdeksan vuotta sitten, ja meillä on kohta neljä vuotta täyttävä poika.Puhun hänel­le rans­kaa, mikä on paran­tanut omaa­kin suhdet­tani äidin­kielee­ni.Teen nyt koko­päivä­työtä, mutta olim­me vai­mon kanssa samaan aikaan vanhem­pain­vapailla synny­tyksen jälkeen. Vaimoni joutui jäämään vuodelepoon ollessaan raskaana, ja toipuminenkin kesti. Siksi jäin vapaille aiemmin kuin olin suunnitellut.Vaimoni on tutkija, ja hän matkustaa työn takia välillä Turkuun. Luulen, että työmatkat ovat hänelle uuvuttavampia kuin minulle, vaikka hoidankin poikaa sen ajan yksin. Isovanhemmat asuvat kaukana, mutta onneksi lähellämme asuu pariskunta, joka hoitaa poikaamme usein.Pohjoisamerikkalainen ja suomalainen tapa suhtautua isien vapaisiin eroavat toisistaan. Kanadassa uralla eteneminen voi vaikeutua, jos jää perhevapaalle, mutta täällä ajatellaan usein niin päin, että otat työsi liian vakavasti, jos et jää kotiin.Olen urallani kunnianhimoinen, mutta en henkilökohtaisen elämän kustannuksella. Työnantajani kannusti jäämään kotiin, ja tiesin, että tiimini pärjää hyvin ilman minuakin.Pidän yhteyttä kanadalaisiin kavereihini somen välityksellä. Siellä katsotaan samoja piirrettyjä kuin täälläkin!Nautin siitä, kun saan viettää aikaa poikani kanssa. Harrastin nuorena alppihiihtoa, ja aion opettaa sitä myös pojalle. Odotan kärsimättömänä, että pääsemme käymään Legolandissa, sillä rakastin legoja pienenä kuten poikani nyt.Lapsen kanssa oppii johtamistaitoja ja empatiaa. Jo vaimon raskauden aikana näin, että kaikkia asioita ei voi ratkaista heti, ja joskus pitää vain malttaa kuunnella.Vien pojan aamuisin päiväkotiin, mutta kielen takia en osallistu vanhempainiltoihin. Muihin tapahtumiin menen sen sijaan mielelläni. Arvostan päiväkodin työntekijöiden ammattitaitoa ja tiedän, että työtä tekevät alipalkatut koulutetut naiset.Tasa-arvoon vaikuttaa ratkaisevasti kaksi asiaa: vanhemmuuden ja talouden jakaminen.”on viisi lasta: neljä poikaa ja kuopuksena yksi tyttö. Meille tuli avioero neljä vuotta tyttären syntymän jälkeen, mutta hoidamme pienimpiä lapsia vuoroviikoin ja asumme lähekkäin.Esikoisen ja kuopuksen välillä on ikäeroa 16 vuotta. Kun vanhin täytti 18, saatoin joskus käydä päivällä hänen kanssaan bissellä, ja illalla vaihdoin kotona tyttären vaippoja.Olen aina ollut perheorientoitunut, ja vaimon kanssa päätimme hyvin pian, että ryhdymme tekemään lapsia. Voisin sanoa, että minulla oli jo nuorena isyyden kaipuu.Esikoisen syntyessä olin vasta 23-vuotias, ja samaan aikaan aloitin uraani isän firmassa. Töitä oli paljon ja myös iltaisin ja viikonloppuisin, joten se alkoi vaikuttaa perhe-elämäänkin. Siinä vaiheessa piti tehdä valinta työn ja perheen suhteen.Siirryin uralla eteenpäin veljen firmaan, jossa pystyin tekemään normaalia päivää, mutta sielläkin oli kova kasvuvauhti. Hoidin isoa asiakkuutta ja onnistuin kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa. Minusta tuli osakas. Tässä vaiheessa toinen poika oli syntynyt.Olin hyvin luovassa vireessä, ja samaan aikaan pidin kiinni isyydestäni. Ristiriita ajoi minut lähelle burnoutia.Kaksi seuraavaa poikaa syntyivät vuoden välein, joten meillä oli samaan aikaan kaksi vaippaikäistä lasta. Silloin tein puoli vuotta puoliaikaisena töitä. Samaan aikaan firmaan pystyttiin myös palkkaamaan lisää väkeä.Pitää muistaa, että vaimoni oli lasten kanssa kaiken kaikkiaan 12 vuotta kotona. Se mahdollisti minun urani. Kuopuksen syntymän jälkeen vaimo ryhtyi opiskelemaan ja meni töihin.Vaimo on tietenkin myös vastannut enemmän kotitöistä, mutta palkkasimme kotisiivoojan välttääksemme siivousriidat. Lapsia olemme osallistaneet pienestä pitäen.Olen aina pitänyt itseäni edistyksellisenä isänä, ja olen pitänyt kaikki maksimit isyysvapaat. On hienoa, että isillä on nykyään helpompi pitää vanhempainvapaita kuin ennen.Olen oppinut lapsilta ennen kaikkea itsevarmuutta: jos pärjään näiden kanssa, pärjään myös elämässä. Lapsista tuleva ilo on helppo kantaa myös töihin.””Olen aika tuore isä. Vauva syntyi vajaa vuosi sitten, ja nyt olen juuri jäänyt hänen kanssaan vanhempainvapaalle. Olen kotona neljä kuukautta plus sen jälkeen suoraan kesälomalla. Syntymän jälkeen pidimme yhden jakson vapaata yhdessä, ja silloin vaimo jo kävi erilaisilla kursseilla.Meille on ollut koko ajan selvää, että jaamme tasan vastuut, ja olemme kalenteroineet kaiken jo etukäteen. Molemmilla on yhtä lailla oikeus olla sekä lapsen kanssa että tehdä työtään.Täytyy myöntää, että en ole työurani aikana koskaan pitänyt vastaavanlaista taukoa, joten sekin on jo uusi kokemus.Nyt on menossa päivärutiinien harjoittelu. Sen olen jo nähnyt, että siirtymisiin ja lähtemisiin kuluu aikaa. En ole missään vartin päästä vaan ajat pitää kertoa suunnilleen kolmella. Se on ehkä se asia, joka tässä opettaa eniten kärsivällisyyttä ja mielenhallintaa.Tämä on myös fyysisempää verrattuna normaaliin istumatyöhön. Varmasti tässä tapahtuu jotain myös itselle, ja työasioidenkin kannalta jokin asia saattaa kivasti liikahtaa.Olen jo 44-vuotias, mutta toisaalta työkuviot ovat ehtineet stabilisoitua. Kymmenen vuotta sitten olisi saattanut käydä niin, että joo, oli tarkoitus olla enemmän lapsen kanssa mutta ei sitten ehtinytkään. Nyt tajuaa paremmin, miten tärkeitä vuosia nämä ovat, että tähän pitää nyt fokusoida, tätä pitää tehdä.Ja onhan tämä emo­tio­naa­linen lataus todella palkit­sevaa.Meillä on töissä juuri nyt tilan­ne, että neljä isää on samaan aikaan vanhem­pain­vapailla. Vapail­le jää­minen alkaa sel­västi jo muut­tua nor­miksi, mutta pakko myön­tää, että leikki­puiston muskarissa olen ollut usein ainoana isänä paikalla. Sikäli se on suhteellisen sukupuolittunutta vielä.Kavereiden kanssa keskustellaan välillä hyvinkin innokkaasti esimeriksi lasten psykologisesta kehityksestä. Voihan samalla tavalla tietysti puhua myös äitien kanssa, mutta kyllä kai isyyteen liittyy vielä jonkinlaista erityisyyttä.”