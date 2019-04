Keinolihakasvattaja, ammattikehuja ja robottikouluttaja – Nämä ammatit voivat olla tulevaisuutta, vaikka et ole vielä kuullutkaan niistä

Ura

”Tavaranpelastaja metsästää kadonneita nelikoptereita ja organisoi sen, että tavara pelastuu.”

Ravinnontuotanto: Keinolihakasvattaja

Keinoliha

Jotta keinolihasta tulee hyvän makuista, kasvattajalla täytyy olla ammattitaitoa.

Muita ravinnontuotannon ammatteja: kaupunkiviljelijä, ruoka-designer ja lajike- ja ­ravinto-optimoija

Osaaminen: Pelillistäjä

Ajatellaanpa

Tavallisessa päivätyössä oppiminen on vähäisempää, kun välitöntä palautetta ei tule.

Muita osaamisen ammatteja: osaamispoluttaja ja osaamisen tarkastaja

Energia: Aurinkopaneelisiivooja

Kun

Kun paneeleita on paljon, aurinkopaneelien puhdistamisesta voi tulla ikkunanpesua vastaava työ.

Muita energia-ammatteja: lähienergia-asentaja ja tuuli­voimahuoltaja

Alustatalous: Ammattikehuja

Alustataloudessa

Siinä missä on ammattikehujia, on tietenkin myös ammattihaukkujia.

Muita alustatalouden ­ammatteja: identiteettimanageri, tekoälyn personalisoija ja alustanvalintakonsultti

Teknologia: Robottikouluttaja

Robotit

Jos robotit päästettäisiin keskenään touhuamaan, sekasotku olisi melkoinen.

Muita teknologian ammatteja: robottiturvallisuuden tarkastaja ja robottityönjohtaja

Terveys: Itsediagnostiikkavälineiden käytössä opastava puoskari

Sylkäiset

Vaikka laitteilla olisi oikeus kirjoittaa reseptejä, lääkärit eivät katoa.

Muita terveyden ammatteja: digiterapeutti, lääketulostaja ja bioturvajuristi