Kaisa pärjäsi koulussa heikosti ja sai aina kuulla olevansa laiska – vasta aikuisena tehdyt tutkimukset toivat yllättävän tiedon ja mullistivat elämän

Ura

Kaisa pärjäsi koulussa heikosti ja sai aina kuulla olevansa laiska – vasta aikuisena tehdyt tutkimukset toivat

Kaisa

Ala-asteella

”En saanut apua, koska en osannut itsekään sanoa, mikä on vialla.”

Peruskoulun

”Olisin halunnut opiskella, mutta epäonnistuin koko ajan, ja se vei motivaation.”

Kaisan

Avoimilla työmarkkinoilla kilpailee joukko selvästi takamatkalla olevia ihmisiä.

Miten

”Omasta pärjäämättömyydestä seuraa häpeä, ja se saa ihmisen pysymään vaiti.”

Kaisa

”Psykiatri sanoi meidän kaikkien kuullen, etteivät Kaisan kyvyt ja älykkyysosamäärä riitä.”

Kaisa

Suomessa

”Meillä on aikuisia ihmisiä, joiden kehitysvammaa ei ole todettu eikä sitä tiedä kukaan.”

Kaisa