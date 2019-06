Ura

Me-henkinen työpaikka antaa yksilöiden loistaa: näillä keinoilla tiimi­työ tehostuu ja tiimiläisten itse­tunte

Horisontissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Voimme valmistautua muutokseen ja alkaa ohjata sen kehitystä.”

Hakola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyse ei ole teknisistä erityistaidoista vaan inhimillisistä työelämätaidoista.”

Mitä

Avoi­messa

Vaikka

Sallivaa

”Toiminnan on hyvä perustua jatkuvan oppimisen ja kehittymisen periaatteeseen.”

Tiimiälyn

”Motivoituneella on intoa kehittää omia taitojaan, ja silloin voi tarjota muillekin enemmän.”

Hakolan